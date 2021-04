Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque vous jouez à des jeux depuis aussi longtemps que nous, vous vous habituez à quelques constantes physiques. Les contrôleurs peuvent être itérés, mais ils ont tous des boutons; les commandes de mouvement ont semblé saignantes une fois, mais elles sont loin de lêtre maintenant; même le suivi manuel en VR devient plus facile daccès.

Contrôler un jeu en clignant des yeux, cependant? Cest nouveau, pour nous. Before Your Eyes est un nouveau jeu du studio indépendant GoodbyeWorld Games, et en son cœur se trouve ce nouveau mécanisme - celui qui vous permet dutiliser votre webcam pour cligner des yeux à travers des scènes alors quun personnage réfléchit sur sa vie. Cest émouvant, mais aussi techniquement intéressant, et nous avons rencontré GoodbyeWorld Games pour discuter de son fonctionnement.

Will Hellwarth, le créateur et fondateur du studio, entretient le mécanisme du clignotement depuis des années - cétait une idée quil avait formée à luniversité en 2014, et la route à partir de là était stable. Le jeu a traversé des itérations et a semblé plébiscité lors de spectacles comme lIndependent Games Festival (IGF) et IndieCade sous un titre plus ancien, tout en se transformant lentement en titre complet qui sortira cette année.

Lhistoire telle quil la raconte est un classique dans le secteur de la technologie et du jeu - "Nous avons essentiellement dit: On dirait que si ça entre dans IndieCade, nous continuerons à travailler dessus. Daccord, si ça entre dans IGF, nous allons vraiment Prenez ça au sérieux." À chaque étape franchie, le jeu devenait plus réel et léquipe qui y travaillait grandissait lentement.

Les webcams font aujourdhui partie intégrante de la vie quotidienne de la plupart dentre nous, mais en 2014, la reconnaissance faciale était encore plus proche de ses balbutiements, et lalgorithme utilisé par GoodbyeWorld Games pour détecter réellement les clignements de yeux na guère été un atout fixe pendant tout ce temps. Lingénieur principal Richard Beare a rejoint le studio pour constater quil fonctionnait parfaitement dans certaines circonstances, et de manière plus limitée dans dautres. Sassurer que les clignements (ou les yeux fermés) sont détectés de manière cohérente a été important.

Comme il lexplique, bien que les ordinateurs portables équipés de webcams soient courants, «jai vraiment cherché un moyen de faire en sorte que cela fonctionne pour tous les types de scénarios déclairage, tous les types de formes de visages, de formes dyeux, détuis dans lesquels vous portez des lunettes, des personnes portant des chapeaux, des caméras différentes - vous avez des caméras à très basse résolution, vous avez des caméras à haute résolution, vous devez tenir compte du bruit et de la gigue. " Tous ces éléments devaient être contournés, mais le résultat final est la cohérence quils ont toujours espérée.

Un autre facteur technique important pour léquipe était de sassurer que le jeu fonctionnerait sur des machines bas de gamme - après tout, lorsquune webcam fait chanter lexpérience, vous voulez vous assurer que le plus grand nombre dordinateurs portables possible puisse lexécuter. Comme lexplique Oliver Lewin Game Director et Composer sur Before Your Eyes, "les ordinateurs portables sont un gros problème pour nous, juste en termes de base de joueurs qui a des webcams intégrées." Cela a contribué au style et à la direction artistique du jeu, mais Lewin dit également: "Dans une égale mesure, cependant, comme nous aimons ce style, visuellement, une sorte de look minimaliste et low-poly." Dans ce cas, cela a bien fonctionné sur deux points.

Ce style minimaliste signifie que, bien que le jeu ne soit disponible que sur PC pour le moment, il est bien positionné pour différentes plates-formes sur toute la ligne. Parmi ceux-ci, les smartphones modernes sont de plus en plus souvent équipés de caméras et de scanners selfie sophistiqués qui pourraient bien convenir au jeu, et ont souvent la puissance graphique nécessaire pour lexécuter. Lewin confirme quil ny a pas de plans concrets en ce qui concerne les ports à ce stade, cependant - le lancement du jeu sera essentiel pour déterminer si ce type dévolution est viable, mais convient que les téléphones et les tablettes seraient un choix naturel.

De même, avec les plates-formes de réalité virtuelle adoptant le suivi des yeux et de la bouche au cours des derniers mois et années, il existe également une version interne de Before Your Eyes qui fonctionne de manière incroyablement immersive avec le système Vive Pro Eye comme preuve de concept, vous permettant de jouer en VR et de détecter votre clignote encore plus naturellement. Si cela voit jamais le jour commercialement est une autre question, cependant.

Pour linstant, cependant, la sortie de Before Your Eyes le 8 avril après des années de développement et ditération représentera son propre jalon, et cest une expérience unique qui vaut la peine dêtre essayée si vous avez envie de quelque chose de nouveau.

Écrit par Max Freeman-Mills.