PUBG Mobile confirme la date de lancement de la carte de Karakin et son rapprochement avec Godzilla vs Kong

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile, qui vient de fêter son troisième anniversaire - et plus dun milliard de téléchargements - a du nouveau contenu à espérer.

Il y aura un rapprochement avec Godzilla vs Kong, le nouveau film dAdam Wingard sortant en salles en ce moment (où ils sont ouverts) et attendu aux États-Unis le 31 mars avec une sortie simultanée sur HBO Max pendant 31 jours.

Nous ne savons pas exactement comment nous verrons `` zilla et Kong dans PUBG , mais nous nous attendons à ce que des éléments du jeu célèbrent le film. De plus, on dit quil y aura un mode de jeu exclusif - est-ce que ça va être 100 joueurs contre King Kong?

Passant aux mises à jour régulières, une nouvelle carte arrive également sur PUBG Mobile - Karakin. La nouvelle carte devrait arriver le mercredi 7 avril.

Karakin est une carte existante déjà présentée dans Battlegrounds, cest une île de 2 x 2 km, dite au large des côtes de lAfrique du Nord.

Cest une carte plus petite et plus rapide, susceptible doffrir moins de joueurs. Dans Battlegrounds, cette carte a également eu une zone noire, où la mise en page change à chaque match, vous navez donc aucune idée de la meilleure zone de dépôt.

Bien sûr, nous ne savons pas exactement ce que nous verrons dans PUBG Mobile , mais cette île de sable sèche est quelque chose à espérer, même si ce nest pas une partie permanente du jeu.

Il y a quelques autres rumeurs qui circulent en ce moment. On sattend à ce que Miramar reçoive une mise à jour et il est question dun parachute durgence - pour ces moments où vous courez dune falaise?

Comme toujours, on ne sait pas ce qui va entrer dans le jeu quand, sauf pour Karakin, qui est confirmé.

Écrit par Chris Hall.