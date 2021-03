Naughty Dog travaille peut-être sur un jeu multijoueur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une récente liste demplois de Naughty Dog indique que le studio travaille sur un prochain jeu multijoueur.

La liste montre que la société recherche un concepteur économique pour un jeu multijoueur qui peut aider à établir une «longévité robuste» pour les jeux et récompenser les joueurs pour les garder intéressés à jouer.

Bien que la liste ne spécifie pas à quel jeu le rôle est réellement destiné, on pense quil sagit probablement dun élément multijoueur pour The Last of Us 2 sous la forme dun jeu autonome connu sous le nom de Factions.

Cela correspond à la position du studio sur le multijoueur annoncée publiquement en 2019:

Une mise à jour concernant le multijoueur: pic.twitter.com/CUd98LgJGC - Naughty Dog (@Naughty_Dog) 27 septembre 2019

À ce moment-là, Naughty Dog a clairement indiqué quil travaillait sur une "énorme campagne solo" pour The Last of Us Part II et que cétait le "projet le plus ambitieux" quil ait jamais entrepris. En conséquence, il ny aurait pas de mode multijoueur pour la suite comme il y en avait eu dans le mode Factions de The Last of Us Part I.

Le studio a pris soin de rassurer les fans sur le fait quil avait toujours des ambitions en ligne et quil en partagerait davantage le moment venu. Ce moment pourrait bien approcher maintenant. Cependant, il y a bien sûr une chance que ce soit pour un jeu entièrement différent car la liste ne mentionne aucun détail.

La liste des emplois indique clairement que le concepteur économique aura besoin dune compréhension de la psychologie des joueurs et sera prêt à créer des moyens pour les joueurs de sexprimer.Ils veillera également à ce que les joueurs soient récompensés afin de continuer à revenir pour plus. Il semble donc que Naugty Dog envisage quelque chose dambitieux. Nous devrons attendre et voir.

Écrit par Adrian Willings.