PUBG: New State - tout ce que vous devez savoir

(Pocket-lint) - Krafton et PUBG Studios ont annoncé un nouveau jeu, PUBG: New State, qui sera un tout nouveau jeu mobile des créateurs de PUBG: Mobile .

Oui, cela va directement au mobile, sans mention dune version PC comme le PUBG original.

Le nouveau jeu a été annoncé, mais pas grand-chose na été dit, alors plongeons-nous dans tout ce que nous savons à ce sujet.

Krafton a confirmé que New State subira des tests alpha en juin 2021. Cela ne concernera que ceux des États-Unis et du 11 au 13 juin.

Le test alpha aura lieu sur Troi, la nouvelle carte, pour avoir des retours sur le développement du jeu et certaines fonctionnalités qui arrivent sur le nouveau jeu mobile. Les personnes intéressées pourront postuler pour le test alpha New State ici .

New State se déroule en 2051, donnant la possibilité de sauter dans le futur à partir du jeu original PUBG Mobile.

Le jeu reste un titre de bataille royale et daprès tout ce qui a été dit jusquà présent, il semble que vous pourrez plonger directement, en utilisant lexpérience de PUBG Mobile.

Lobjectif principal ici semble être de faire évoluer le jeu plus loin que vous ne pourriez le faire avec une nouvelle carte ou un nouveau mode de jeu dans PUBG Mobile - il semble donc quil y aura des différences fondamentales entre les jeux.

Les paramètres futuristes permettent au jeu de changer pour exploiter un cadre post-apocalyptique, avec la bande-annonce montrant des batailles dans un centre commercial vide, des véhicules jonchés de néons et darmes supplémentaires. Il a été confirmé que la carte sappelait Troi.

Il y aura des drones et des boucliers balistiques - que nous avons tous deux vus dans Call of Duty: Mobile - et nous avons limpression quune grande partie de ce qui est introduit est pour rivaliser avec des éléments que nous avons vus dans COD:M aussi. La bande-annonce montre également un masque de crâne – un peu comme le personnage Ghost de Call of Duty.

Il a également été souligné quil y aura des objets interactifs, bien quon ne sache pas exactement ce quils seront, jusquà présent, bien que Krafton dise que vous pourrez les incorporer dans le jeu.

On parle beaucoup des graphismes de nouvelle génération. Krafton a tenu à souligner quil va repousser les limites du jeu mobile, en utilisant le rendu Global Illumination, pour un réalisme et une intensité accrus.

Les captures décran et les teases vidéo ont certainement lair bien, mais pour le moment, on ne sait pas quels taux de rafraîchissement et résolutions ils prendront en charge. PUBG:M a toujours été un peu vague à propos de ces choses, utilisant son propre système de nommage pour les paramètres graphiques.

Nous soupçonnons quil y aura des annonces avec des appareils partenaires pour exploiter ces graphiques. Krafton a déclaré quil visait à être "lexpérience de bataille royale la plus réaliste sur mobile".

Plusieurs nouveautés ont été mises en évidence jusquà présent :

La capacité au roulis de combat a été mise en évidence, ce qui pose la question du rythme du jeu. PUBG Mobile est un peu plus lent à pied que laction frénétique que nous avons vue dans Call of Duty: Mobile multijoueur, mais cest là que nous avons trouvé que les jets de combat étaient vraiment efficaces. Il se peut que New State soit un jeu plus rapide, même si jusquà présent, il a été dit quil utilise le même jeu de tir, nous ne nous attendons donc pas à un énorme changement dans le style de jeu.

Alors que PUBG Mobile vous permet dajouter divers éléments aux armes, cela ne va pas aussi loin que le mode Gunsmith de Call of Duty: Mobile . Gunsmith vous permet de personnaliser dans une large mesure, ce qui est idéal pour le multijoueur car vous savez que vous allez utiliser cette arme. Cela ne sapplique pas tellement à la bataille royale, ce qui pourrait suggérer un changement dorientation légèrement éloigné de la collecte darmes.

Il se peut, peut-être, que lorsque vous trouvez une arme, vous obtenez la version personnalisée, un peu comme le système actuel avec des skins darmes dans PUBG.

Lajout de lance-grenades et les sélections de mode de tir ont tous été mis en évidence - mais daprès la bande-annonce, il semble quun certain nombre darmes seront familières aux joueurs de PUBG:M.

La bande-annonce met en évidence un certain nombre de véhicules. Certains sont reconnaissables de PUBG:M mais avec un éclairage un peu plus futuriste. Il semble que 2051 sera rempli de néons bleus.

La bande-annonce de lancement semble également avoir ce qui ressemble à des bus autonomes sur les routes, ce qui donne peut-être dautres options de gameplay.

Fait intéressant, alors que des drones figurent dans la bande-annonce, plusieurs des images montrent ce qui ressemble à des hélicoptères plus avancés, avec deux énormes ventilateurs au lieu dun rotor.

Plutôt que de jouer sur les cartes PUBG existantes, il existe une nouvelle carte appelée Troi. Nous sommes sûrs quil y a un lien Troy ici, mais ne nous laissons pas distraire.

Troi sera une carte de 8x8km, ce qui veut dire que cest la même taille quErangel ou Miramar, donc cest grand. Cest un bon début, car les grandes cartes permettent de meilleurs jeux.

Krafton a montré un peu de gameplay sur la carte, en se concentrant sur plusieurs endroits, dont la salle dexposition, le centre commercial, le laboratoire et le parc à roulottes, cela vaut la peine de regarder le jeu en action.

Il semble également quil pourrait y avoir un stade, les ponts inévitables et bien plus encore.

La date de sortie de New State na pas été confirmée, mais la pré-inscription est ouverte pour ceux sur Android . Les pré-inscriptions iOS ouvriront au troisième trimestre 2021. Les pré-inscriptions sur Android ont déjà dépassé la barre des 17 millions.

La date de sortie a été confirmée en 2021, mais il ny a pas de date précise pour le moment. Le tease pousse définitivement le fait que New State est sur le point dêtre lancé.

Le lancement semble assez loin.. ou le fait-il?

Cest peut-être juste au coin de la rue

Vous voudrez peut-être vous pré-inscrire maintenant .. juste au cas où



Pré-inscrivez-vous maintenant : https://t.co/EBb0JzdZYc pic.twitter.com/cS8OPFJCCx – PUBG: NOUVEL ÉTAT (@PUBG_NEWSATE) 16 juin 2021

Nous continuerons à parcourir les détails et vous apporterons toutes les nouvelles sur PUBG: New State au fur et à mesure de sa sortie.

Écrit par Chris Hall.