(Pocket-lint) - Lorsque FromSoftware annonce un jeu, vous pouvez parier que les gens y prêtent attention. Sa longue série de succès, à commencer par Demons Souls (récemment remasterisé dans un excellent style), traversant la saga Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, lui a valu une sacrée réputation.

Si vous prenez cette prouesse de jeu et que vous ajoutez le complot de George RR Martin, lauteur de Game of Thrones, vous avez une proposition très séduisante - et cest exactement ce que nous examinons avec Elden Ring. Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir.

Elden Ring a été annoncé avec une bande-annonce agréable et éclatante, intégrée ci-dessus, à lE3 en 2019, et comme vous le verrez, il ny a pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet depuis lors. La bande-annonce, cependant, a absolument beaucoup à faire en termes de thèmes et didées.

Cela se termine sans aucune indication de date de sortie, mais les choses ne vont pas bien sur ce front de toute façon. Il y aurait eu de gros retards chez FromSoftware, le plus récemment en raison du passage au travail à domicile, donc quiconque espère une version 2021 aboie dans le mauvais arbre. 2022 est une probabilité, mais nous nexclurions même pas un lancement en 2023 - soyez prêt à attendre, en gros!

Plus récemment, une deuxième bande-annonce avec un gameplay très précoce et non poli a fait le tour après une fuite - cest une montre intéressante mais également clairement non destinée à la consommation publique pour le moment, nous nallons donc pas lintégrer - mais vous pouvez la voir ici , si vous êtes vraiment enthousiaste. Soyez averti, cela pourrait gâcher une éventuelle bande-annonce pour vous!

FromSoftware a une histoire mouvementée en ce qui concerne la sortie de ses jeux sur différentes plates-formes - certains dentre eux, comme Demons Souls dans les deux incarnations et Bloodborne ont été exclusifs à PlayStation.

Cela ne semble pas être le cas cette fois-ci - Xbox a également partagé la bande-annonce du jeu avec sa propre marque, donc elle est belle et multiplateforme. Quil apparaisse sur les consoles dancienne génération est une autre question, et étant donné le moment probable de sa sortie, nous dirions quil y a toutes les chances quil finisse par être exclusif à la PS5 et à la Xbox Series X / S en raison de limitations techniques.

Une autre question majeure sera de savoir si le jeu sera lancé sur PC et, le cas échéant, sil sera retardé. Seuls certains des jeux de FromSoftware sont arrivés sur PC, et ils lont souvent fait des années après leur sortie, mais Elden Ring est actuellement prévu de le faire jour et date - nous verrons si cela peut le faire en temps voulu.

Voici où les choses deviennent juteuses - George RR Martin a co-créé ce monde fantastique sombre avec Hidetaka Miyazaki, le cerveau derrière la série Souls. Cest une équipe incroyable, qui rassemble également deux spécialistes absolus des mauvaises surprises.

La bande-annonce dépeint une scène dun monde brisé, et on dirait que lElden Ring, quel quil soit, est le but de nombreux voyageurs - allons-nous chercher à le trouver? Pour le restaurer, peut-être? Le temps nous le dira, mais il y a beaucoup plus à déballer, mais nous savons quil a été brisé, selon Miyazaki.

Dune part, il se passe beaucoup de choses avec les bras ici - des bras se brisant sur les corps alors quun marteau frappe, un bras attaché en préparation pour un combat, et plus encore. Après limportance dun bras prothétique pour le monde et lintrigue de Sekiro, il y a une sorte de thème à explorer, mais nous navons pas beaucoup plus à avancer pour le moment.

Elden Ring semble être un grand pas en avant pour FromSoftware - plusieurs sources, dont Phil Spencer de Xbox, ont discuté du fait quil sagissait du jeu le plus grand et le plus ambitieux du studio à ce jour. Une partie de cela semble être liée à une portée de jeu plus large.

Nous nous attendons toujours à voir des combats difficiles, bien sûr, et le jeu est à nouveau apparemment un RPG daction à la troisième personne, mais il y aura beaucoup plus doptions pour les joueurs. Dune part, nous savons que la magie sera une grande partie du monde - cest aussi important dans les jeux Souls, mais cela ressemble parfois plus à un ajout quà un principe de base du gameplay.

De même, les images divulguées contiennent un gameplay à cheval, confirmant une nouvelle façon de se déplacer dans un monde ouvert plus grand et de combattre dans une autre arène à larrière de votre monture. Comme dans les jeux Souls, il y aura également une personnalisation des personnages. Espérons que cela puisse prendre une feuille du remake de Demons Souls et nous permettre de créer des gens qui ne ressemblent pas à des pommes de terre.

Ce format du monde ouvert est également une grande nouvelle, bien sûr, et constituera un changement majeur pour FromSoftware. Cependant, Miyazaki a confirmé quils ne faisaient pas tout leur possible pour imiter quelque chose comme The Witcher 3 - il ny aura pas de villes pleines de PNJ à qui parler ou dobtenir des quêtes. Au contraire, le monde ouvert sera disponible à explorer car ce que nous espérons sera comme un ensemble lié de niveaux déjà expansifs de FromSoftware.

Écrit par Max Freeman-Mills.