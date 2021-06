Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque FromSoftware annonce un jeu, vous pouvez parier que les gens de votre vie y prêtent attention. Sa longue série de succès, à commencer par Demons Souls (récemment remasterisé dans un excellent style ), en passant par la saga Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, lui a valu une sacrée réputation.

Si vous prenez cette prouesse de création de jeux et ajoutez le complot de George RR Martin, lauteur de Game of Thrones, vous avez une proposition très séduisante – et cest exactement ce que nous examinons avec Elden Ring. Découvrez tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Elden Ring a été annoncé avec une bande-annonce agréable et éclaboussante, intégrée ci-dessous, à lE3 en 2019, puis nous avons eu droit à des années de silence radio, sans aucune nouvelle à proprement parler. La bande-annonce avait absolument beaucoup à faire en termes de thèmes et didées, mais cétait quand même une période assez difficile.

Maintenant, tout a changé - le flux de lancement en direct du Summer Games Fest de 2021 sest terminé en beauté, lançant une nouvelle bande-annonce étendue, que vous pouvez voir ci-dessus, pleine de révélations et même daperçus de gameplay. De plus, nous avons eu une date de sortie très importante : le 21 janvier 2022.

FromSoftware a une histoire mouvementée en ce qui concerne la sortie de ses jeux sur différentes plates-formes - certaines dentre elles, comme Demons Souls dans les deux incarnations et Bloodborne ont été des exclusivités PlayStation.

Cela ne semble pas être le cas cette fois - nous savons maintenant que le jeu sortira sur toutes les plateformes que vous pourriez espérer, y compris PS4, PS5, Xbox Series X/S et Xbox One. De plus, pour la première fois pour FromSoftware, les joueurs PC bénéficieront également dun lancement jour et date.

Cependant, pour le moment, il semble que les propriétaires de consoles de nouvelle génération ne seront pas nécessairement en mesure dacheter des versions spécifiques pour leur nouveau matériel. Au lieu de cela, lachat de la version PS4 ou Xbox One dElden Ring vous rapportera une mise à niveau gratuite vers la prochaine. -gen version aussi. Cest un système qui a bien fonctionné pour beaucoup dautres titres, après tout.

Cest ici que les choses deviennent vraiment juteuses - George RR Martin a co-créé ce monde sombre et fantastique avec Hidetaka Miyazaki, le cerveau derrière la série Souls. Cest une équipe incroyable, qui rassemble également deux spécialistes absolus des mauvaises surprises.

Les bandes-annonces peignent une scène dun monde brisé, et le site officiel du jeu jette un peu plus de lumière. Elden Ring se déroule dans les Lands Between, qui ont été plongés dans un conflit par léclatement de lElden Ring, qui protège apparemment lErdtree (cet énorme arbre brillant à larrière-plan de la bande-annonce, nous devinons).

Avec des fragments de lanneau dElden ayant été saisis par divers patrons méchants, nous pensons que vous serez chargé de les vaincre à votre tour et de récupérer ces pièces pour recréer lanneau – cela ressemble à une structure de type FromSoftware assez faisable.

Elden Ring semble être un grand pas pour FromSoftware - plusieurs sources, dont Phil Spencer de Xbox, ont indiqué quil sagissait du jeu le plus grand et le plus ambitieux du studio à ce jour. Une partie de cela semble être liée à une portée de jeu plus large, bien que Miyazaki ait déclaré dans des interviews quil pense quil faudra environ 30 heures aux joueurs pour terminer, ce qui nest pas trop intimidant.

Nous nous attendons toujours à voir de nombreuses rencontres de combat difficiles, bien sûr, et le jeu est à nouveau un RPG daction à la troisième personne, mais il y aura beaucoup plus doptions pour les joueurs. Dune part, nous savons maintenant que la magie sera une grande partie du monde - elle est également importante dans les jeux Souls, mais elle ressemble parfois plus à un ajout quà un principe de gameplay de base.

De même, la nouvelle séquence contient de nombreuses séquences de jeu à cheval, confirmant une nouvelle façon de se déplacer dans un monde ouvert plus grand, une première pour FromSoftware. Ce monde sera traversable seul ou avec dautres via le multijoueur en ligne, et tout semble un peu moins opaque que le multijoueur dans dautres jeux FromSoftware.

Selon une interview majeure avec MiyazakidIGN , il y aura six zones principales, un peu comme les donjons dun jeu Zelda, que les joueurs pourront explorer en dehors de la carte principale - celles-ci peuvent être abordées dans nimporte quel ordre. Le monde central principal aura une carte pour vous guider, mais pas ces donjons.

Ce format de monde ouvert est également une grande nouvelle, bien sûr, et sera un changement majeur pour FromSoftware. Cependant, Miyazaki a confirmé quils nallaient pas tout faire pour imiter quelque chose comme The Witcher 3 - il ny aura pas de villes pleines de PNJ avec qui parler ou obtenir des quêtes. Au lieu de cela, le monde ouvert sera disponible pour être exploré de manière transparente, car nous espérons que ce sera comme un ensemble lié de niveaux déjà étendus de FromSoftware.

Le multijoueur a également été un peu détaillé - vous pourrez coopérer avec tout Elden Ring avec jusquà trois amis, bien que jouer en coopération vous empêchera de monter à cheval, ce qui est intéressant. Cela pourrait en faire un lieu de prédilection pour les donjons plutôt que pour lexploration.

Comme dans les jeux Souls, il y aura également une personnalisation des personnages, avec de nombreuses options de combat pour sadapter à différents styles de jeu. Espérons que le jeu puisse sinspirer du remake de Demons Souls et nous permettre de créer des personnes qui ne ressemblent pas à des patates - toujours un bonus !

