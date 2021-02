Le prochain patch Cyberpunk 2077 est retardé en raison dune attaque de piratage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le deuxième correctif majeur pour Cyberpunk 2077 a été reporté à fin mars. CD Projekt Red affirme que cela est dû à la récente et majeure cyberattaque sur son infrastructure informatique.

Publiant sur Twitter, le développeur cite lattaque du ransomware sur ses systèmes et le vol de code comme la raison pour laquelle le patch 1.2 promis ne sera pas disponible en février: "Alors que nous voulions sincèrement livrer le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans le laps de temps que nous avons détaillé précédemment, la récente cyberattaque sur linfrastructure informatique du studio et la portée étendue de la mise à jour signifient que cela ne se produira malheureusement pas », a-t-il déclaré.

"Notre objectif pour le patch 1.2 va au-delà de nimporte laquelle de nos mises à jour précédentes. Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et correctifs de qualité globale, et nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que cest ce que vous obtenez."

Le correctif sera désormais disponible dans la "seconde quinzaine de mars".

Alors que nous voulions sincèrement fournir le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans la période que nous avons détaillée précédemment, la récente cyberattaque sur linfrastructure informatique du studio et la portée étendue de la mise à jour signifient que cela ne se produira malheureusement pas - nous aurons besoin de plus de temps. 1/3 - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2021

CD Projekt Red a été ciblé par un «acteur non identifié» au début de ce mois, qui a tenté de faire chanter la société pour quelle paye pour récupérer le code source volé pour Cyberpunk 2077 et une copie mise à niveau inédite de The Witcher 3.

Le code aurait été vendu sur le dark web après que le studio eut refusé toutes les demandes.

Aucune donnée utilisateur naurait été divulguée dans le cadre de lattaque.

Écrit par Rik Henderson.