(Pocket-lint) - PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG pour vous et moi) a été une sensation quand il a commencé à prendre de lampleur sur PC, mais depuis quil est devenu un incontournable dans lespace de la bataille royale, une grande partie de ses progrès ont été en fait sur mobile.

Sa version smartphone a une énorme base de joueurs et a sans doute vu un peu plus de cohérence dans les mises à jour que les versions console et PC à pleine puissance ces derniers temps.

Maintenant, les joueurs mobiles obtiennent un tout nouveau jeu, PUBG New State, qui propulse le jeu dans un décor futuriste, en 2051 sur une nouvelle carte appelée Troi.

Dans un mouvement qui semble conçu pour imiter certaines des technologies disponibles pour les joueurs de Call of Duty: Warzone, le nouveau paramètre apportera de nouveaux gadgets tels que des drones et une couverture déployable.

New State apportera également des rebondissements à la formule PUBG, y compris des kits darmes qui modifient vos armes à la volée, et il y aura également une foule de nouveaux véhicules pour se déplacer.

Les joueurs sur les téléphones Android peuvent se pré-enregistrer pour obtenir le jeu maintenant , tandis que les utilisateurs iOS devront attendre un peu plus longtemps pour pouvoir le précommander. New State sortira plus tard en 2021, avec des tests alpha prévus avant que cela ne se produise.

