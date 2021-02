Bungie confirme quil travaille toujours sur un jeu non Destiny

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le travail de Bungie sur Destiny et Destiny 2 la catapulté dans le bigtime, et sa séparation dActivision il y a quelques années la libéré pour être un peu plus autonome en termes de choix sur quoi il travaille.

Avec un succès comme la franchise Destiny entre les mains, cela ne signifie guère quil est susceptible de tout abandonner et dopter pour quelque chose dentièrement nouveau, mais il y a eu plusieurs indications au cours des dernières années que cela prépare quelque chose de nouveau.

Désormais, le développeur cherche à sagrandir en ouvrant entièrement un nouveau studio à Amsterdam pour lui donner plus dune base en Europe, ainsi que dans le but de doubler la taille de son studio principal à Washington, le tout dans loptique de pouvoir travailler. sur plus à la fois.

La déclaration exposant tout cela est assez professionnelle, donc nentre pas exactement dans les détails sur les nouveaux plans de franchise, mais elle confirme que Bungie visera à travailler sur des projets "en dehors de lunivers Destiny" en utilisant la ressource supplémentaire.

Il veut mettre cette nouvelle propriété intellectuelle sur le marché dici 2025, semble-t-il, donc elle va vraisemblablement démarrer assez rapidement si elle fonctionne selon un calendrier de développement AAA.

Cela pourrait être littéralement nimporte quoi, bien sûr, et il ny a aucune indication sur le genre ou le type de jeu, mais Bungie a plus que mérité le genre de réputation qui ravira les fans à la perspective de tout ce quil décide de faire.

Écrit par Max Freeman-Mills.