Valheim arrive-t-il sur PS5, Xbox Series X ou Nintendo Switch?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Valheim a été un succès retentissant depuis sa sortie sur PC avec des millions de personnes affluent sur Steam pour lacheter et passer des heures dans le jeu.

Cela se passe si bien quil continue dapparaître dans la liste des meilleurs jeux de Steam et que près de 400000 joueurs y ont joué à la fois (ce qui est similaire aux numéros parmi nous ). Voyant ce succès et la popularité auprès des joueurs sur PC, beaucoup se demandent si le jeu de survie indépendant arrive sur console à un moment donné.

Iron Gate AB, le développeur du jeu, a partiellement répondu à ces questions dans la section FAQ de son site Web. Là-bas, Iron Gate a déclaré quil "... nexclura pas les versions de console à lavenir."

Le jeu est actuellement disponible sur des machines fonctionnant sous Windows et Linux et il y a même la mention dune version Mac sil y a "... une demande significative pour cela." mais il ny a pas de projet ferme de développement de console à ce stade.

Il y a aussi dautres considérations. Valheim prend déjà en charge les contrôleurs et les manettes de jeu. Il a également une configuration système minimale assez accessible:

OS: Windows 7 ou version ultérieure

Processeur: 2,6 GHz Dual Core ou similaire

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: GeForce GTX 500 series ou similaire

DirectX: version 11

Stockage: 1 Go despace disponible

Ce qui signifie quil est non seulement possible de lexécuter sur un PC de jeu à petit budget ou de milieu de gamme , mais aussi quil pourrait théoriquement être porté sur des consoles de génération encore plus ancienne sans maux de tête majeurs.

Cela dit, le jeu est uniquement en accès anticipé à ce stade et Iron Gate est une petite entreprise avec seulement quatre employés à temps plein et un consultant à temps partiel. Cest donc une grande demande non seulement de continuer à développer le jeu, mais également de le porter sur console. Le temps nous le dira.

