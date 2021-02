Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dying Light était une bouffée dair frais dans les poumons pourris du genre de jeu de zombies, apportant un parkour vibrant et des combats de mêlée complexes à la table dans un monde ouvert serré, et attirant une petite légion de fans dévoués presque immédiatement après sa sortie.

Nous savons quune suite est en route, heureusement, bien quelle ait été soumise à quelques retards et périodes de silence, vous avez donc tout à fait raison dêtre curieux de savoir quand Dying Light 2 peut réellement être attendu. Heureusement, nous avons tous les détails clés ici pour vous.

Dying Light 2 a été présenté pour la première fois à lE3 2018 avec la première bande-annonce ci-dessus, et le jeu se déroulait plutôt bien à ce stade, ce qui a donné lieu à de faux espoirs rétrospectivement. Lannée suivante, à lE3 2019, une démo de gameplay étendue de 24 minutes est entrée beaucoup plus en profondeur, donnant à nouveau limpression que nous pourrions la jouer nous-mêmes de manière imminente (cette bande-annonce est intégrée plus bas dans cette pièce).

Nous sommes maintenant en 2021, et les nouvelles sont beaucoup plus minces sur le terrain ces derniers temps. La fenêtre de sortie originale du printemps 2020 est un souvenir lointain, et bien que le développeur Techland ait déclaré en janvier de cette année-là quelle serait retardée, nous navons toujours pas de nouvelle date ou fenêtre à attendre.

Salut les survivants!

Voici la mise à jour du développement de Dying Light 2. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 - Dying Light (@DyingLightGame) 20 janvier 2020

Cependant, Techland a récemment confirmé que le jeu était toujours en développement tout en annulant les rumeurs selon lesquelles il était racheté par Microsoft. Cela signifie que nous pouvons toujours être sûrs que cela se produira, même si le moment exact est un peu plus flou.

Je reçois beaucoup de dm sur lacquisition de Dying Light, donc je vais répondre ici:

Il y a un an, la même rumeur circulait sur Internet et la situation na pas changé - Techland est un studio indépendant et il na pas été acquis par un autre éditeur (: - Uncy (@ Uncy8) 13 février 2021

À ce stade, nous serions surpris sil sortait avant la fin de 2021, compte tenu du manque de nouvelles bandes-annonces ou dinformations, et 2022 est une réelle possibilité. Cependant, nous espérons que la prochaine fois que nous entendrons bien Techland, ce sera avec une date de sortie en remorque.

Les plates-formes sur lesquelles le jeu sortira est un domaine dans lequel les retards nous ont réellement aidés. Alors que Dying Light 2 était clairement initialement prévu pour la sortie sur PS4, Xbox One et PC, les consoles de nouvelle génération sont ici et sont achetées par millions maintenant.

Il est donc assez garanti que le jeu sortira également sur PS5 et Xbox Series X / S, tandis que son cycle de développement signifie quil sera probablement toujours disponible pour les anciennes consoles, ce qui en fait une version inter-génération complète aux côtés de nombreuses autres cette année. .

Cela signifie que si vous avez une nouvelle console, vous avez de la chance, vous aurez des visuels améliorés à espérer. Bien sûr, si vous jouez sur un PC de jeu monstre, vous le briserez malgré tout.

Il semble que Dying Light 2 suivra certains des modèles laissés par le premier jeu en termes de structure de son histoire, laissant cette fois les joueurs jouer le rôle dun personnage appelé Aiden Caldwell, après que le héros du premier jeu soit resté dans la ville. de Harran pour garder les choses stables.

Il se déroule également 15 ans plus tard, avec lhumanité entrant dans un nouvel âge sombre, privée dune grande partie de la technologie quelle tenait pour acquise, ce qui semble joyeux!

Le nouveau jeu se déroulera quelque part appelé simplement The City, pour autant que nous le sachions maintenant, et il ressemble à une version plus européenne des choses, avec de grands boulevards et des monuments disséminés autour de lendroit. Une fois de plus, les joueurs devront conclure des accords avec les réparateurs et les survivants locaux pour augmenter leurs ressources et aider la région, bien que les choses puissent être un peu plus compliquées cette fois-ci.

Nous avons vu plusieurs tranches de missions où les choix des joueurs auront un impact direct sur le monde qui les entoure au fil du temps, transférant le pouvoir et les ressources à certaines factions et leur permettant ainsi de prendre le dessus dans les quartiers. Cela ressemble à une dynamique vraiment intéressante qui jouera certainement un rôle dans lhistoire globale de Dying Light 2.

Techland a déclaré que la carte du jeu était quatre fois plus grande que Dying Light, avec sept régions à explorer, il semble donc quil y ait beaucoup de terrain à couvrir et à enquêter alors que Caldwell recherche un objet mystérieux qui pourrait apparemment changer le cours de lhistoire.

En termes de gameplay, pendant ce temps, ce que nous avons vu de Dying Light 2 la fait ressembler à une mise à niveau claire de son prédécesseur. Les développeurs ont déjà dit, dune part, que le nombre de mouvements de parkour disponibles pour les joueurs avait pratiquement doublé.

Cela signifie quil y a plus de façons de sauter, de sauter, de glisser et de se balancer dans la ville, que ce soit en utilisant les toits comme itinéraires, en se balançant à partir de câbles suspendus ou en utilisant des bannières soigneusement placées pour briser vos chutes.

De plus, bien sûr, le système de combat au corps à corps se développe également. Il y a apparemment 50 nouveaux combos à appliquer aux armes, ainsi que toute une gamme de nouveaux matériels à expérimenter, des tomahawks aux panneaux de signalisation. Il a lair aussi croustillant et puissant que jamais, tandis que la furtivité est également un élément clé de votre arsenal.

Une chose que Techland na pas montrée dans sa démo était The City la nuit, lorsque les zombies du jeu sortent en force et que les choses deviennent correctement menaçantes, il restera donc à voir si cela relève le défi du premier match.

Écrit par Max Freeman-Mills.