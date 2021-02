Quest-ce que Valheim? Le jeu de survie Viking exploré (avec des trucs et astuces)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Valheim prend dassaut le monde du jeu sur PC. Il est en tête des classements des jeux populaires de Steam depuis un certain temps, nous cherchons donc à savoir si cela vaut la peine dêtre acheté et de quoi il sagit.

Valheim est un jeu de survie indépendant à accès anticipé inspiré de la culture viking. Cest un jeu de survie et dartisanat en monde ouvert avec des mécanismes PvE (joueur contre environnement) en mode solo et en coopération. Il dispose également dun système de combat punitif, de combats de boss et dun système de construction soigné qui vous permet même de fabriquer dimposants navires de guerre Viking.

Cela semble plutôt standard pour les jeux de survie. Mais Valheim est intéressant pour un certain nombre de raisons, notamment limmense monde généré de manière procédurale que vous êtes libre dexplorer. Il est également possible de jouer avec un groupe de 10 personnes maximum et la configuration système minimale requise ne comprend que 4 Go de RAM, un GPU GeForce GTX 500 et 1 Go despace de stockage.

En jouant à Valheim, vous êtes plongé dans un immense monde généré de manière procédurale, inspiré de la mythologie nordique et essentiellement un purgatoire viking.

Votre mission est de trouver et de tuer les ennemis dOdin et de mettre de lordre dans le royaume de Velheim. Pour ce faire, vous devrez explorer, construire, améliorer et vous frayer un chemin à travers un environnement difficile et plein de dangers.

Le point culminant ici est, bien sûr, que parce quil est généré de manière procédurale, lexpérience de deux joueurs ne sera pas la même. Sauf si vous jouez avec des amis. Pourtant, plus vous voyagez dans le monde, plus lenvironnement devient difficile. Dans le même temps, les récompenses sont également plus longues à mesure que vous avancez.

Finalement, avec suffisamment de ressources collectées, vous êtes en mesure de construire un drakkar viking pour traverser les eaux et explorer davantage. Méfiez-vous simplement des diverses créatures marines qui se cachent sous la surface. Vous pouvez également construire des forteresses et des avant-postes au fur et à mesure que vous voyagez, ainsi que des portails pour des déplacements rapides afin de faciliter les choses.

Nous apprécions Valheim non seulement en raison du potentiel de plaisir à avoir, mais aussi pour la bande-son low-fi décontractée et les visuels sobres mais agréables. Ce titre nest pas graphiquement intense et ne punira pas votre carte graphique, mais ce nest pas de cela quil sagit.

Les jeux de survie sont généralement punitifs. Cest la nature de la bête et une partie du plaisir. Mais Valheim fonctionne bien car il facilite les joueurs dans le monde avec un design accessible qui comprend des tutoriels simples pour vous aider à démarrer. Il vous apprend également bien les bases du gameplay, y compris lagriculture, lartisanat, le combat et plus encore.

Chaque fois que vous avez besoin de savoir quelque chose, un corbeau vole pour vous donner une pépite dinformations ou un indice utile sur ce que vous devez savoir.

Vous trouverez également des pierres runiques dans le monde entier que vous pouvez lire pour dautres indices. Nous en avons trouvé un, par exemple, qui mettait en garde contre les dangers des sangliers et comment ils pouvaient être avertis par le feu - ce qui aurait été bien à savoir avant que nous ne soyons tués par eux à plusieurs reprises tout en nous occupant de notre propre entreprise de frapper des arbres.

Nous avons dit que cest indulgent, mais cela ne veut pas dire quil est facile de survivre. Nous sommes morts environ 10 fois au cours des 20 premières minutes de jeu. Nous sommes morts en frappant des sangliers. Nous sommes morts en combattant des gobelins. Nous sommes morts sans avoir évité plus de sangliers. Nous nous sommes noyés quand nous avons manqué dendurance en nageant. Nous avons même failli mourir lorsque nous avons accidentellement pris feu en essayant de cuisiner de la nourriture. Nous sommes également morts lorsquun arbre abattu est tombé dans le mauvais sens.

La bonne nouvelle est que lorsque vous mourez, votre équipement tombe avec une belle pierre tombale et lorsque vous réapparaissez, vous pouvez simplement y retourner (en supposant que le danger est passé) et le récupérer.

Si nous avons piqué votre intérêt et que vous souhaitez vous lancer à Valheim, suivez le reste de cet article pour découvrir quelques conseils et astuces pour vous aider à démarrer.

Lorsque vous débutez, vous naurez pas déquipement mais ne vous inquiétez pas car vous pouvez assez facilement rassembler des objets pour commencer à fabriquer. Le poinçonnage est assez simple pour vous aider à démarrer. Le poinçonnage nest pas seulement efficace contre les ennemis mineurs que vous rencontrerez au début, vous pouvez également lutiliser pour frapper des arbres. Trouvez de petits arbres minces et donnez-leur une coupure et ils tomberont bientôt et vous pourrez prendre le bois et fabriquer un club. Cela peut ensuite être utilisé pour un dénigrement plus efficace.

Méfiez-vous également des branches tombées sur le sol. Vous trouverez des arbres et des branches déjà cassés que vous pouvez simplement saisir pour du bois sans avoir besoin de frapper ou de couper quoi que ce soit, ce qui est idéal.

Bien que vous ne souhaitiez pas vous éloigner trop du point de départ jusquà ce que vous ayez du bon équipement, il vaut la peine de chercher de leau dès que vous le pouvez. Au bord de leau, vous trouverez des morceaux de silex souvent dispersés sur les bords du rivage. Le silex est facile à trouver et vous navez rien à frapper. Recherchez simplement des roches blanc cassé plus petites et lisses sur le sol et attrapez-les quand vous le pouvez. Le silex peut ensuite être utilisé pour fabriquer une hache en silex, idéale pour abattre de plus grands arbres. Il est également utile pour créer des flèches, des discours, etc.

Comme nous lavons mentionné précédemment, les verrats sont une bonne source de nourriture, mais ils sont aussi une vraie douleur. Les poinçonner fonctionne mais ils prennent quelques coups pour tuer. Les armes sont plus efficaces, mais nous avons en fait constaté que lutilisation dune torche enflammée est particulièrement utile car elles naiment pas que vous la leur agitez.

En explorant, vous trouverez des cabanes anciennes, désaffectées et inoccupées autour de la carte. Ceux-ci peuvent être utilisés pour installer un abri temporaire ou ils peuvent être détruits et récoltés pour leurs pièces. Une fois que vous avez fabriqué un marteau, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton central de votre souris lorsque vous tenez le marteau pour le faire tomber petit à petit. En faisant cela, vous en collecterez les ressources et vous pourrez ensuite les utiliser pour vos propres efforts de construction.

Même si vous ne démolissez pas ces bâtiments et que vous les utilisez à la place comme abri, assurez-vous de fouiller à lintérieur car certains ont des coffres au trésor avec du butin utile.

Nous avons déjà mentionné que vous pouvez être tué par la chute darbres, mais si vous êtes intelligent, vous pouvez également utiliser un arbre qui tombe pour abattre dautres arbres. Regardez comme un arbre tombe et vous verrez comment il tombe, les faire tomber dans la bonne direction peut entraîner labattage dautres arbres avec un effet domino. Cest une manière beaucoup plus efficace de récolter les arbres.

En plus deffrayer les sangliers, il est également possible de les apprivoiser. Vous pouvez le faire en leur donnant des champignons que vous trouvez dans le monde. Si vous pouvez réussir en les amenant à vous chasser dans un stylo ou quelque chose dautre que vous avez construit, puis en les enfermant, vous pouvez alors leur donner des friandises et gagner leur amour.

Les sangliers apprivoisés fourniront alors des morceaux de cuir faciles lorsque vous en aurez besoin.

Nous avons dit plus tôt que ce jeu nest pas le plus beau que nous ayons jamais vu, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir de bonnes captures décran.

Maximisez les graphiques, puis appuyez sur CTRL + F3 pour masquer laffichage tête haute et vous concentrer sur le monde qui vous entoure. Ensuite, vous pouvez vous détacher jusquà ce que votre cœur soit satisfait. Alternativement, cest un bon moyen de rendre le donné encore plus hardcore car vous ne saurez pas ce quil y a dans votre inventaire. Appuyez sur CTRL + F3 pour le ramener à nouveau.

Comme tout jeu de survie, Valheim a un élément de dégradation des armes et des outils au fil du temps et de lutilisation. Une fois que vous avez un établi, vous pouvez réparer votre équipement. Ouvrez le menu de latelier et vous verrez des options pour créer et mettre à niveau. Sur la gauche, vous verrez également un marteau. Cliquez dessus et vous pouvez parcourir votre inventaire en réparant les différentes choses. La meilleure chose est que cela ne coûte aucune ressource.

Contrairement à dautres jeux de survie, il nest pas possible de manger des tonnes et des tonnes de la même nourriture et de se ressourcer. Vous êtes en fait limité à la quantité que vous pouvez manger de chaque type avant quils ne cessent dêtre utiles. Une collection de framboises, par exemple, ne vous permettra den manger que quelques-unes avant de ne plus pouvoir manger. Mais si vous avez également de la viande cuite, vous pouvez également lutiliser. Il est donc avantageux davoir une variété de produits alimentaires dans votre inventaire.

Lendurance est une considération sérieuse. Vous utilisez lendurance de la course, de la natation et des combats. Donc, si vous passez tout votre temps à charger sur la carte, vous vous rendrez vite compte que vous ne pouvez pas vous défendre. De même, si votre endurance est faible, vous vous noierez si vous nagez trop longtemps. Nous sommes morts de cette façon quand nous avons nagé trop loin à la recherche de silex et de pierres. Surveillez votre barre dendurance.

Lendurance est également un problème si vous vous lancez dans des batailles. Vous ne pouvez pas rencontrer un groupe dennemis par vous-même et chez vous pour survivre, car vous manquerez dendurance et rencontrerez bientôt une fin grizzly.

Beaucoup de choses peuvent être fabriquées tôt, mais pour exploiter certaines ressources, vous avez besoin dune pioche. Et pour obtenir une pioche, vous devrez vaincre le premier boss. Une fois que vous avez vaincu Eikthyr, vous aurez accès à un plan pour la pioche Antler, qui à son tour peut être utilisé pour acquérir de la pierre et du minerai.

Une fois que vous avez la pioche, vous devrez explorer plus loin pour trouver du cuivre et de létain. Le cuivre peut être trouvé dans les monticules de la forêt sombre, tandis que létain apparaît le long de la côte dans des pierres qui ont des stries noires.

Le fer peut être un peu plus difficile à trouver, mais il peut être extrait dans les cryptes englouties dans le biome des marais, sous forme de veines dans les montagnes enneigées ou autour de la surface du marais.

Malheureusement, une canne à pêche nest pas quelque chose que vous pouvez fabriquer vous-même. Vous devez trouver un commerçant pour en acquérir un. Les commerçants apparaissent au hasard dans la Forêt-Noire. Mais en raison de la nature procédurale du jeu, nous ne pouvons pas vous dire où. Cela vaut la peine de savoir que la forêt est dangereuse, alors ny allez pas immédiatement. Une canne à pêche est évidemment une chose utile à avoir.

Un bon conseil pour construire votre propre maison ou une structure permanente est dutiliser des poteaux verticaux pour construire les fondations. Il nest pas possible de nettoyer le sol pour créer une surface de bâtiment plane à ce stade, mais vous pouvez utiliser les petits poteaux verticaux pour créer une petite fondation et élever votre maison proprement du sol.

Ensuite, construisez simplement des murs, une porte et un toit. Vous pouvez alors construire un lit, mais cela vaut la peine de savoir quil ny a pas de problème à ne pas dormir car les ennemis ne semblent pas être plus agressifs la nuit.

Larc est une pièce déquipement importante pour les combats et la chasse. Créez-le dès que vous le pouvez. Pour ce faire, vous aurez besoin dun établi et de 10 morceaux de bois et de huit chutes de cuir. Assurez-vous donc dassassiner beaucoup de sangliers et dabattre également des tas darbres.

Une fois que vous avez larc, vous pouvez effectuer un combat à distance astucieux et chasser le cerf. Mais surveillez la chute des flèches - visez haut car il y a une forte baisse.

La chasse et la recherche de nourriture sont assez faciles au début, mais quand vous le pouvez, vous voudrez planter des graines pour faire pousser votre propre nourriture. Pour ce faire, vous aurez dabord besoin dune fonderie. La fonderie est utilisée pour fabriquer dautres choses, mais elle peut être difficile à construire. Pour ce faire, vous aurez besoin de 20 pierres et de cinq noyaux de suture.

La pierre est facile à trouver mais les noyaux sont plus délicats car ils ne peuvent être trouvés que dans la Forêt-Noire, ce qui est dangereux. Lorsque vous êtes dans la forêt, recherchez les tunnels qui vous mènent sous terre. Là-bas, vous devriez trouver ce que vous cherchez, puis vous pouvez fabriquer une fonderie à partir de létabli.

Utilisez la fonderie pour fabriquer du bronze à partir dun mélange de cuivre et détain et vous pouvez ensuite créer un cultivateur. Cet outil est fondamentalement comme le marteau - en ce sens quil a une logique de construction similaire mais vous permet de cultiver la terre et de la rendre cultivable. alors vous pouvez planter des graines dans cette zone et récolter ce que vous semez.

Écrit par Adrian Willings.