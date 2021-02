La vente Epic Games commence cette semaine aux côtés de Spring Showcase

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme Steam , il semble quEpic Games prévoit une période de vente dans les prochains jours avec des réductions sur une variété de jeux et jusquà 75% de réduction.

La société a annoncé quà partir du 11 février, elle diffusera un flux en direct Spring Showcase révélant un certain nombre de nouvelles annonces passionnantes, montrant le gameplay des titres à venir cette année et plus encore.

Le #EGSSpringShowcase arrive (très) bientôt sur un stream Twitch près de chez vous!



Connectez-vous ce jeudi 11 février à 14 h 00, heure de lEst, pour une collection organisée de nouvelles annonces passionnantes, de gameplay, didées de développeurs et plus encore.



Le Sping Showcase est susceptible dinclure des informations sur un certain nombre de titres exclusifs différents à venir sur Epic en 2021. Tout récemment, la société a déclaré à PC Gamer quil y aurait plus dexclusivités lancées sur la plate-forme dans les deux prochaines années que jamais auparavant.

Epic Games a également récemment taquiné les futures mises à jour, y compris "... plus de jeux, plus doptions, plus de plaisir ..." et d autres mystères .

Alors que la vitrine du printemps démarre, il y aura également une vente dans le magasin avec des rabais importants disponibles sur une gamme de titres et même de largent sur des titres triple-A relativement nouveaux. Cela comprend 10% de réduction sur Cyberpunk 2077, 40% de réduction sur Star Wars: Squadrons, 20% de réduction sur Assassins Creed Valhalla et plus encore.

Si vous vous demandez ce qui va être en vente, vous pouvez déjà voir la liste des jeux devant être inclus dans la vente de vitrine du printemps ici, mais il ny a pas encore dinformations sur les réductions. Pas avant le lancement officiel de la vente de toute façon.

La vitrine du printemps commence le 11 février à 14 h 00, heure de lEst, 11 h HP et 19 h 00 GMT.

Il convient de noter que la vente du Nouvel An lunaire de Steam devrait également commencer à cette époque. Il y aura donc de nombreuses réductions pour les joueurs sur PC.

