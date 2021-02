Les joueurs sur PC pourront bientôt importer le niveau Hitman 2 dans Hitman 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec le lancement de Hitman 3 , il était censé être possible dimporter des niveaux de Hitman 2 (si vous le possédiez) dans Hitman 3. Il y avait, cependant, des problèmes de démarrage initial pour faire jouer correctement Steam et Epic Games.

Si vous possédiez Hitman 2 sur Steam mais que vous vouliez le connecter à Epic Games afin dimporter les niveaux, vous navez pas eu de chance jusquà présent. Il semble que selon un message officiel du forum , IO Interactive a maintenant trouvé un correctif pour résoudre ce problème:

«Pendant que nous étions occupés à lancer HITMAN 3, nous avons également travaillé sur la solution promise pour permettre aux joueurs PC dimporter des emplacements quils possèdent déjà dans HITMAN 3 sur Epic. Nous avons mis au point cette solution et elle est actuellement en cours testé et vérifié sous tous les angles pour le rendre aussi robuste que possible ... "

"... En termes de calendrier, il sagit certainement de" tôt ou tard ". Même avec les estimations les plus longues que nous ayons examinées, la solution sera entièrement déployée avant la fin du mois de février. Nous vous tiendrons au courant avec les prochaines étapes. "

On ne sait pas comment le correctif fonctionnera, mais au moins nous savons quand il arrivera. Donc, si vous attendez patiemment (ou avec impatience) de revoir Hitman 2 dans Hitman 3, il ny a pas beaucoup plus à attendre.

En attendant, IO Interactive promet également du nouveau contenu chaque semaine en février, y compris de nouveaux contrats en vedette, des escalades et des contrats insaisissables. Les nouvelles armes devraient également rendre les choses intéressantes.

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2021 et au-delà

Meilleurs jeux PC à acheter 2021: jeux fantastiques à ajouter à votre collection

Écrit par Adrian Willings.