Les meilleures et les pires adaptations de films de jeux vidéo de tous les temps

(Pocket-lint) - Les jeux vidéo sont une grosse affaire. Plus grand que même Hollywood et son cinéma. Mais souvent, ces deux mondes se heurtent, les franchises de jeux à succès passant du petit écran au grand cinéma.

Les résultats, cependant, peuvent être un sac mélangé. Ce qui est dêtre gentil, vraiment. Bien que nous ayons eu la chance davoir des œillères au fil des ans, il y a aussi plus quune juste part de radiations daccidents de voiture qui nauraient jamais dû se produire.

Avec dautres adaptations de films de jeux vidéo à venir - Uncharted a du potentiel, tandis que Tomb Raider et Detective Pikachu vont tous deux engendrer des suites - voici un aperçu du meilleur et du pire du groupe.

Date de sortie: 2020 / Réalisateur: Jeff Fowler

2020 / Jeff Fowler Jeu original: Sonic the Hedgehog (1991)

Cétait un tour de montagnes russes pour arriver à la ligne darrivée - le CGI Sonic original a laissé les fans dans le désarroi devant son inexactitude - mais le réalisateur, Jeff Fowler, a attrapé des bagues en or et a fait le travail avec style. Spirituel, drôle et avec une touche inévitable de la folie de Jim Carrey, jouant le rôle du Dr Robotnik, le film sest porté bien. Cest un câlin agréable pour toute la famille, avec quelques clins dœil aux jeux originaux de Sega que les plus âgés apprécieront.

Date de sortie: 2018 / Réalisateur: Roar Uthaug

2018 / Roar Uthaug Jeu original: Tomb Raider (1996)

Nous avons trouvé la version dAlicia Vikander sur Lara Croft beaucoup plus agréable que les films précédents mettant en vedette Angelina Jolie. Le film le plus récent des spin-offs du film - Jolie a dirigé deux films en 2001 et 2003 respectivement - a également semé les graines dun suivi, qui devrait sortir en 2022. Si vous aimez votre action au rythme rapide sans aller trop loin, alors cette adaptation cinématographique vaut bien un coup.

Date de sortie: 2019 / Réalisateur: Rob Letterman

2019 / Rob Letterman Jeu original: Detective Pikachu (2016)

Avant de nous demander sil sagit dune adaptation discutable - oui, Pokemon est un jeu de cartes, mais il est apparu pour la première fois en tant que Pocket Monsters sur la Game Boy de Nintendo en 1996 - nous allons simplement vous distraire en disant que fondamentalement tout ce qui met en vedette Ryan Reynolds est bien. Et le détective Pikachu est fait avec amour, souvent hilarant, et vous attirera si vous êtes un fan de Pokémon ou non. Il y a aussi une suite à venir dans le futur, cest à quel point elle a réussi.

Date de sortie: 2002 / Réalisateur: Paul WS Anderson

2002 / Paul WS Anderson Jeu original: Resident Evil (1996)

Lun des meilleurs jeux dhorreur de survie de tous les temps - il a vraiment changé le jeu lorsquil est arrivé sur PlayStation de Sony en 1996 - était presque prêt pour une adaptation cinématographique. Si vous vous souvenez de lintro du jeu, alors vous prendrez ladaptation du film en haute estime. Que vous soyez un fan de Resi ou que vous aimiez simplement être effrayé, cette action-horreur a tous les composants pour approcher décent. Honnête.

Date de sortie: 2016 / Réalisateur: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2016 / Clay Kaytis, Fergal Reilly Jeu original: Angry Birds (2009)

Le seul film entièrement animé par ordinateur de notre liste est également le seul jeu basé sur une application à être passé sur grand écran. Lapplication à succès de Rovio, qui a engendré de nombreuses suites, na jamais eu beaucoup de scénario - vous avez joué à divers oiseaux (en colère?) En essayant déliminer des cochons maléfiques - et lanimation de dessin animé du film a toutes les bonnes cases à cocher pour plaire au les enfants. Cest amusant, un peu ridicule pour toute la famille.

Date de sortie: 1995 / Réalisateur: Paul Anderson

1995 / Paul Anderson Jeu original: Mortal Kombat (1992)

Ah, oui, le jeu de combat ultra-violent qui a énervé le Congrès, à peu près tous les parents et directeurs décole, se manifeste sous forme cinématographique. Non pas que ce soit vraiment bon, cest juste le plaisir coupable ultime. Il connaissait également son public, condensant dune manière ou dune autre la violence du jeu en juste une note PG-13. Euh, ok alors. Il a également lancé le réalisateur, Paul WS Anderson (les initiales sont venues plus tard, peut-être pour aider à se différencier de Paul Thomas Anderson), sur une route dadaptations de jeux vidéo - y compris Resident Evil (pas moins de quatre fois sur les six films actuels) et Monster Hunter (et Alien Vs Predator, si vous osez dire si cela pourrait même être appelé une adaptation de jeu vidéo).

Date de sortie: 1993 / Réalisateur: Rocky Morton, Annabel Jankel

1993 / Rocky Morton, Annabel Jankel Jeu original: Mario Bros. (1983) [cétait le début de Luigi]

Lune des stars du jeu vidéo les plus appréciées de tous les temps, Mario, est abaissée à des profondeurs que même un plombier trouverait discutable dans cette adaptation cinématographique. La bande-annonce - avec des plats à emporter à peine mémorables tels que "Ce sont des frères. Ce sont des plombiers". - met en évidence une grande partie de ce à quoi sattendre. Indice: Goombas effrayant, CGI douteux des années 90 et personnages mal interprétés (comment diable Bob Hoskins et John Leguizamo ont-ils été respectivement choisis pour Mario et Luigi, a toujours été lune des grandes questions de la vie). Cela vaut peut-être la peine dêtre revisité pour quelques rires.

Date de sortie: 1993 / Réalisateur: Steven E. de Souza

1993 / Steven E. de Souza Jeu original: Street Fighter (1987) / [Street Fighter II (1991)]

Bien sûr, nous aimons Jean-Claude Van Damme, qui naime pas? Mais leur apparition dans ladaptation cinématographique de Street Fighter - qui est vaguement basée sur le jeu original de la fin des années 80, mais seulement allumé en vert après la suite de 1991 explosant comme un méga-hit arcade smasher - ne peut pas lempêcher dêtre le rigide , désastre sans imagination. Il ny a fondamentalement rien pour le sauver. OK, sauf peut-être pour Kylie des années 90.

Date de sortie: 2016 / Réalisateur: Justin Kurzel

2016 / Justin Kurzel Jeu original: Assassins Creed (2007)

Un moment rare dans la salle de la honte Michael Fassbender, cest lun de ces "pourquoi cela a-t-il jamais été fait?" adaptations de films. Le fait que les jeux continuent dêtre si forts - le dernier, Valhalla , a suffi à distraire les gens du lancement turgescent de Cyberpunk 2077 - ne fait que souligner le manque de joie et le vide de ce film. Ce qui était sûrement un exploit difficile à accomplir étant donné le calibre de la distribution, qui comprend également Marion Cotillard et Jeremy Irons.

Date de sortie: 2005 / Réalisateur: Uwe Boll

2005 / Uwe Boll Jeu original: Alone In The Dark (1992)

Cest un choix difficile dessayer de décider quelle catastrophe dirigée par Uwe Boll devrait se retrouver dans notre liste des `` pires - surtout quand il a également réalisé Far Cry, House of the Dead et BloodRayne - mais nous pensons quAlone In The Dark prend le biscuit.

Date de sortie: 2006 / Réalisateur: Corey Yuen

2006 / Corey Yuen Jeu original: Dead or Alive (1996)

Un jeu de combat en grande partie dirigé par des femmes qui était, euh, mieux connu pour ses `` morceaux bancaux défiant la gravité - oh là là, `` membre des années 90? - quêtre un combattant particulièrement accompli (oui, ce commentaire va énerver les fans purs et durs, désolé) nallait jamais bien se convertir en une adaptation cinématographique, nest-ce pas? Comédie et effets spéciaux discutables abondent, mais au moins, laccent est mis sur une autre boutade des années 90 - Girl Power! - plutôt que de simples exploits pervers.

Écrit par Mike Lowe.