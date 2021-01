Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 a publié un patch 1.1 majeur plus tôt cette semaine , mais il a introduit un bug révolutionnaire. Heureusement, ce bogue a maintenant été corrigé.

Le développeur CD Projekt Red a déployé un correctif 1.11 pour les consoles PC, Stadia, Xbox et PlayStation pour résoudre les derniers problèmes de la mise à jour 1.1. Plus précisément, la mise à jour 1.11 résout deux problèmes: la randomisation des objets a été restaurée à son état précédent, et le bogue de la quête "Down on the Street" a été corrigé.

Ce dernier problème est survenu pour les joueurs lors dun holocall avec Takemura, lors de lutilisation dune sauvegarde effectuée sur la version 1.06 avec la quête Down on the Street en cours à lobjectif "Attendre lappel de Takemura". Après avoir chargé une sauvegarde sur la version 1.1, lholocall manquerait doptions de dialogue et bloquait essentiellement la progression du jeu.

La société a noté que lexploit de sauvegarde / chargement du butin sera étudié plus en détail.

Cyberpunk 2077 a eu un lancement turbulent, cest le moins quon puisse dire. Début janvier 2021 , CD Projekt Red a annoncé quil publierait une grosse mise à jour dici la fin du mois. Ce correctif logiciel est arrivé, mais il était chargé de bogues supplémentaires pour le titre rocheux. Dans notre examen du jeu , nous avons constaté que Cyberpunk 2077 sur consoles est criblé de problèmes et fonctionne plutôt mal sur PS4 et Xbox One. Mais, daprès notre expérience sur la PS4 Pro , nous avons trouvé quelques problèmes et avons vraiment apprécié le jeu.

Il y a vraiment un jeu incroyable qui se cache derrière tout. Nous sommes convaincus que ce pourrait être le jeu que tout le monde espérait, même sur Xbox Series X / S et PS5.

CD Projekt Red prévoit actuellement de publier un autre patch 1.2 majeur dans les semaines à venir. Il est censé être une «mise à jour plus importante et plus significative».

