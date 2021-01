Rovio a fermé son service de streaming de jeux mobiles Hatch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rovio, le développeur finlandais derrière Angry Birds, a tué son service de streaming de jeux mobiles peu connu.

Appelé Hatch, le site Web du service a maintenant un avis alertant les utilisateurs que la plate-forme a été retirée le 31 décembre 2020. Gamasutra a d abord repéré le message. Rovio na pas annoncé de raison, mais on peut supposer que cela na tout simplement jamais été compris, en particulier avec des joueurs beaucoup plus importants qui saffrontent désormais dans le même espace.

Google et Microsoft , par exemple, proposent tous des services de streaming de jeux, mais en mettant laccent sur les titres de niveau console et PC. Facebook propose cependant des jeux mobiles.

Rovio espérait probablement captiver les milliards dutilisateurs dont il dispose dans le monde entier lorsquil a lancé Hatch en 2018 . Sa bibliothèque contenait des succès tels que Monument Valley, ainsi que des fonctionnalités telles que le chat vocal et le multijoueur. Hatch était disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans dautres régions en tant que plate-forme gratuite avec une bibliothèque plus petite ou une plate-forme premium avec plus de jeux et aucune publicité. Rovio aurait tenté de se décharger de sa part de contrôle dans Hatch il y a quelques années, signalant que la plate-forme nétait pas le succès quelle espérait.

Pocket Gamer a noté que Rovio avait enregistré un bénéfice dexploitation de 12,8 millions deuros (14,9 millions de dollars) au troisième trimestre de 2020. Nous soupçonnons que la société finlandaise est impatiente de se développer au-delà de son troupeau de titres App Store et Play Store tels que Angry Birds 2 et Angry Birds Match 3 . Peut-être que ça le fera un jour, mais Hatch nétait apparemment pas la réponse.

Écrit par Maggie Tillman.