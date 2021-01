Plex Arcade ajoute des jeux Atari rétro au streaming Plex

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication de streaming de divertissement à domicile, Plex, sest étendue au-delà de la télévision, des films, de la musique et des podcasts, elle propose désormais également des jeux.

Il sest associé au spécialiste des jeux rétro Parsec pour donner accès à une bibliothèque de titres Atari classiques, tirés de larcade, Atari 2600 et Atari 7800 - le tout pour seulement 2,99 $ par mois pour les abonnés Plex Pass existants, ou 4,99 $ par mois pour tout le monde. Un essai gratuit de 7 jours est également proposé.

De plus, les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres ROM et émulateurs de jeu pour jouer sur un grand (ou petit) écran via lapplication Plex.

Il y a des mises en garde. Vous devez héberger votre serveur Plex sur un Mac ou un PC car le logiciel Parsec ne fonctionne pas avec les serveurs fonctionnant sous Linux, les disques NAS ou Nvidia Shield.

De plus, à lheure actuelle, vous ne pouvez jouer que sur iOS (tvOS), Android (y compris Android TV) ou via un navigateur Chrome (cest-à-dire sur Mac, PC ou Chromebook).

Bien que vous puissiez utiliser nimporte quelle manette Bluetooth - y compris la manette sans fil Xbox - et les jeux Sega et Nintendo (ex. SNES, Mega Drive / Genesis) sont également pris en charge si vous ajoutez vous-même les ROM.

Plex espère fournir un support de lecture supplémentaire à une date ultérieure. Espérons que Parsec développera également au moins un support serveur pour Linux.

Vous pouvez en savoir plus sur plex.tv.

Écrit par Rik Henderson.