(Pocket-lint) - Comme promis, la première grande mise à jour de Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour les PC, les consoles et Stadia. Selon les notes de publication, il sagit essentiellement dune introduction aux futures mises à jour, mais il résout également les problèmes dutilisation de la mémoire et de plantage.

Cyberpunk 2077 a connu un lancement turbulent, cest le moins quon puisse dire, mais plus tôt en janvier 2021 , le développeur du jeu, CD Projekt Red , a annoncé quil publierait une grosse mise à jour dici la fin du mois. Ce correctif logiciel est enfin arrivé et contient des corrections de bogues pour le titre rocheux.

Dans un tweet, le développeur CD Projekt Red a déclaré que la mise à jour «jette les bases» pour les futurs correctifs:

Le patch 1.1 est disponible sur PC, consoles et Stadia!



Dans cette mise à jour, qui jette les bases des prochains correctifs, nous nous sommes concentrés sur diverses améliorations de stabilité et corrections de bogues.



Liste des changements: https://t.co/NlSEKjsax7 pic.twitter.com/WjLcD0SaZk - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 22 janvier 2021

Dans notre examen du jeu , nous avons constaté que Cyberpunk 2077 sur consoles était criblé de bugs et fonctionnait plutôt mal sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais, dans notre expérience sur la PS4 Pro , nous avons trouvé peu de problèmes et, en fait, nous avons vraiment apprécié le jeu et son concept. Mais cest une meilleure expérience sur les consoles de nouvelle génération. Plus important encore, il y a un jeu incroyable qui se cache derrière tout.

Nous avons donc toujours été convaincus quaprès quelques correctifs, ce pourrait être le jeu que tout le monde espérait, même sur Xbox Series X / S et PS5.

Le patch 1.1 intervient plus dun mois après le lancement de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red a déjà annoncé quun deuxième patch suivra, le studio lappelant une «mise à jour plus importante et plus significative» à venir «dans les semaines qui suivront» le patch 1.1.

Le développeur travaille également sur une mise à jour doptimisation gratuite pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cela arrivera plus tard dans lannée.

Écrit par Maggie Tillman.