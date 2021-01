Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Resident Evil est de retour - le succès fulgurant de Resident Evil 7 en tant que redémarrage du gameplay de la série a vu Capcom travailler fébrilement sur une suite, tandis que les années qui ont suivi nous ont permis de nous plonger dans des remakes accomplis.

Nous savons maintenant que le huitième jeu de la série arrive bientôt, et il y a beaucoup de détails à approfondir en fonction des bandes-annonces et des informations que nous avons vues jusquà présent. Continuez à lire pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Resident Evil.

Grâce à une vitrine récente, nous avons beaucoup de détails sur Resident Evil Village, y compris une date de sortie ferme le 7 mai 2021, il ne reste donc pas trop de temps avant de pouvoir mettre la main sur le jeu.

Mieux encore, si vous avez la chance davoir obtenu une PS5, vous pourrez accéder à une démo du jeu dès maintenant, appelée Maiden. Cest une courte tranche dambiance sans combat et un moyen de se faire une idée de lidentité visuelle et du son du jeu.

La démo PlayStation 5 Maiden est maintenant disponible! Noubliez pas, une démo multiplateforme arrive ce printemps! - Resident Evil (@RE_Games) 21 janvier 2021

Plus tard cette année, nous aurons une démo complète pour toutes les plates-formes, apparemment, ce qui sera un meilleur moyen davoir une idée de la façon dont il joue réellement.

En parlant de plates-formes, la récente vitrine a également confirmé sur quoi vous pourrez jouer à Resident Evil Village - et cest la liste complète comme vous pouvez vous y attendre. PlayStation 5 et PS4 sont rejoints par les consoles Xbox Series X, S et Xbox One, ce qui signifie quil sagit dun jeu cross-gen au lancement, qui navait pas été confirmé jusquà présent.

Le jeu arrivera également sur Steam le jour de son lancement, ce qui le rendra également disponible pour les joueurs PC.

Lhistoire de Resident Evil Village semble reprendre assez directement celle de Resident Evil 7 et présente à nouveau Ethan Winters comme personnage du joueur, après son évasion terrifiante à la fin du dernier match. Cette fois-ci, il se rend dans un endroit isolé en Roumanie, où il tentera de sauver sa fille kidnappée, apparemment enlevée par le pilier de la série Chris Redfield. Nous sommes sûrs que le jeu explorera exactement pourquoi cela sest produit.

En Roumanie, il y aura deux paramètres principaux: le village effrayant du titre du jeu et le château qui se profile au-dessus. Ce château appartient à Alcina Dimitescu et à ses filles démoniaques à lallure gargantuesque et vampirique, qui semblent être les principaux antagonistes du jeu. Ils sont assez terrifiants, mais il y a beaucoup dautres méchants à éviter et parfois tirer sur quand votre courage revient.

Le cadre de la «grande maison» est un autre retour aux tropes qui ont vu Resident Evil atteindre les sommets de sa série, y compris le château de Resident Evil 4 et la première moitié de Resident Evil 7, nous sommes donc impatients de lexplorer un peu peu à peu, résolvant sans doute plus que quelques énigmes ornées en cours de route.

En termes de gameplay réel, les aperçus que nous avons vus à travers quelques bandes-annonces semblent indiquer que Village cherche beaucoup à sappuyer sur le modèle de Resident Evil 7 - la perspective à la première personne revient, avec une atmosphère sombre et maussade, et là sont plus quassez de signes que nous aurons aussi beaucoup dénigmes à résoudre sous pression.

Il semble que les deux emplacements principaux du jeu pourraient avoir des vibrations assez différentes, le village ayant lair un peu plus ouvert et impliquant lextérieur, aussi enneigé quil soit, tandis que le château a lair énorme et peut-être labyrinthique. Dans les bandes-annonces, il y aura certainement aussi quelques patrons à affronter, des géants imposants à ces filles embêtantes et à Alcina Dimitescu elle-même, nous avons donc hâte de voir comment cela se passe.

Un système dinventaire de style Tetris vous permet également de jongler avec vos objets et un énorme marchand pour vous permettre dacheter des fournitures, une autre paire de fonctionnalités qui parlera aux fans de longue date de la série en particulier. .

Écrit par Max Freeman-Mills.