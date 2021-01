Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Valve est revenu à lart de la conception de jeux solo avec la sortie de VR supremo Half-Life: Alyx lannée dernière, et son fondateur et PDG Gabe Newell a déclaré que laccueil et le développement du jeu ont laissé lentreprise désireuse de faire. plus de jeux solo.

Donnant une interview à la télévision locale en Nouvelle-Zélande, où il est resté tout au long de la pandémie (un choix chanceux sil y en a jamais eu une), Newell a déclaré: "

"Nous avons certainement des jeux en développement que nous allons annoncer - cest amusant de livrer des jeux. Alyx était super - de revenir faire des jeux solo, cela a créé beaucoup délan au sein de lentreprise pour en faire plus. "

Cependant, il ne serait pas amené à révéler ce que cela signifie exactement, sachant très bien que même Alyx na pas stoppé le battage médiatique puissant pour toute chance dun Half-Life 3 complet et approprié, à récupérer après lénorme cliffhanger que le dernier match chronologique, Half-Life 2: Episode 2, sest terminé le.

Ce nest pas la confirmation la plus ferme, nous devons ladmettre, et Newell sait clairement quil vaut mieux dire quoi que ce soit de plus, mais cela a suffi à faire discuter les gens du moment où nous pourrions voir le jeu pour la première fois. Valve na pas pris la peine de laisser beaucoup de place entre lannonce dAlyx et sa sortie, nous pourrions donc être dans un peu de montagnes russes.

Bien sûr, cela pourrait aussi signifier quun nouveau jeu Portal est en préparation, ou une nouvelle adresse IP entièrement, mais limpression générale est encourageante. Cest formidable dentendre que Valve est apparemment de retour dans le jeu.

Écrit par Max Freeman-Mills.