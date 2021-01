Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tales of the Borderlands pourrait bientôt arriver sur les consoles de nouvelle génération sous la forme dun remaster, car il a reçu une nouvelle note au Royaume-Uni.

Gematsu a récemment remarqué que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X du jeu ont été évaluées par le site de certification britannique PEGI . Le jeu a obtenu une note de 18 au Royaume-Uni, PEGI citant la violence et le mauvais langage comme raison.

Tales of the Borderlands est un jeu vidéo épisodique axé sur la narration basé sur la série Borderlands. Il a été initialement publié en 2014 . Lhistoire suit Rhys, employé dHyperion, et la con-artiste Fiona alors quils recherchent un mystérieux coffre-fort. Pendant cinq épisodes, le duo se rend dans divers endroits de Borderlands, où ils rencontrent Mad Moxxi, Brick, Mordecai, Scooter, Athena et Claptrap.

Tales of the Borderlands a été développé par Telltale Games (sous licence de Gearbox Software, le développeur derrière la série Borderlands), tandis que 2K Games a été léditeur du jeu. Bien que léquipe originale de Telltale ne soit plus ensemble, alors que le studio a connu des difficultés financières et a fermé ses portes en 2018, certains de ses jeux ont été réédités, y compris Batman de Telltale remasterisé à la fin de 2019.

De plus, noubliez pas The Walking Dead ainsi que le spin-off Michonne, qui ont tous été publiés dans le cadre dun bundle Definitive Series en 2019.

En espérant que le remasterisation de Tales of the Borderlands réussisse bien pour que la nouvelle équipe Telltale envisage de travailler sur une suite.

Écrit par Maggie Tillman.