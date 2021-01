Epic Games poursuit Apple et Google au Royaume-Uni pour une dispute sur Fortnite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lannée dernière, Apple et Google ont démarré Fortnite à partir de leurs magasins dapplications respectifs, et maintenant, le développeur du jeu, Epic Games, allègue que les deux sociétés enfreignent les lois britanniques sur la concurrence.

Toute la ligne se résume à - lorsque vous achetez une application, un abonnement ou un élément intégré à lapplication sur l App Store dApple ou le Google Play Store - Apple et Google obtiennent un pourcentage de la vente. Habituellement, ils nécessitent une réduction de 30 pour cent, mais les frais peuvent être inférieurs.

En août 2020, Epic Games a contourné les règles dApple et de Google, en permettant aux joueurs de Fortnite d acheter de la monnaie virtuelle à un prix inférieur, directement auprès dEpic Games. Le développeur avait déclaré précédemment quil pensait que la réduction de 30% était trop. En réponse, lApp Store dApple ou le Google Play Store ont ensuite supprimé Fortnite de leurs magasins dapplications. Apple a même résilié le compte développeur dEpic Games.



En essayant de contourner leurs systèmes de paiement, Apple et Google ont déclaré quEpic Games avait enfreint leurs termes et conditions.

Avance rapide jusquau 15 janvier 2021: dans des documents déposés auprès du Tribunal dappel de la concurrence britannique, Epic Games allègue désormais quApple et Google ont abusé de leur domination sur leurs systèmes dexploitation en restreignant injustement la concurrence des magasins dapplications alternatifs, empêchant les développeurs dutiliser leur propre traitement des paiements. services et facturer des «prix injustes pour la distribution dapplications».

Epic Games souhaite que le tribunal ordonne à Apple et Google de rétablir ses logiciels et comptes, de laisser les développeurs utiliser leurs propres systèmes de traitement des paiements et de permettre aux consommateurs de télécharger le logiciel dEpic Games en dehors de lApp Store dApple ou du Google Play Store. "Nous pensons que cest un argument important à faire valoir au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni", a déclaré Epic Games dans un communiqué.

Epic Games engage également des poursuites judiciaires aux États-Unis et en Australie.

Écrit par Maggie Tillman.