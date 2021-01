Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 a fourni plus de drame quune centaine dautres lancements de jeux combinés au cours des deux derniers mois, mais le développeur CD Projekt Red a présenté et expliqué comment il allait améliorer le jeu au cours des prochains mois grâce à des mises à jour.

Cette annonce précise quand les joueurs peuvent sattendre aux premières mises à jour importantes pour la stabilité et les performances, et quand ils peuvent également sattendre à voir le début des packs DLC gratuits qui ont également été promis.

Cependant, ses versions de nouvelle génération à part entière sont sans doute tout aussi importantes pour lavenir du jeu, ce qui lui permet de tirer pleinement parti de la PS5 et de la Xbox Series X / S et de leur nouvelle puissance. Pour le moment, ils offrent le seul moyen vraiment stable de jouer au jeu sur console, mais ils fonctionnent dans des modes de compatibilité descendante.

CD Projekt Red a confirmé à nouveau, cependant, que la mise à niveau complète et gratuite vers une nouvelle version plus brillante du jeu arrivera dans la seconde moitié de 2021 si tout se passe comme prévu, dans le cadre de sa longue chronologie de travail prévu, comme présenté dans limage quil a publiée ci-dessous. La mise à niveau devrait apporter des performances visuelles plus impressionnantes, y compris, espérons-le, le lancer de rayons.

Vous pouvez découvrir quelques informations supplémentaires sur tous ces plans, lire une Q&R sur la situation sur le site Web de CD Projekt Red ici , puis attacher ce qui semble être une longue attente pour pouvoir appeler le jeu "terminé". À court terme, il sera intéressant de voir quand il sera à nouveau disponible à lachat sur le PlayStation Store.

Écrit par Max Freeman-Mills.