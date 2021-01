Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 a connu un lancement turbulent, cest le moins quon puisse dire, mais maintenant son studio, CD Projekt Red, a annoncé quil publierait la première mise à jour du jeu dans les 10 prochains jours, ou dici la fin janvier 2021. Il prévoit également «une plus grande , mise à jour plus significative "dans les semaines qui suivent.

Dans une vidéo publiée le 13 janvier 2021 , le co-fondateur de CD Projekt Red, Marcin Iwinski, sest excusé, affirmant que lui et les membres du conseil étaient «les derniers décideurs» pour la sortie du jeu le 10 décembre 2020. «Sil vous plaît, ne blâmez personne des nos équipes pour ce qui sest passé », a déclaré Iwinski.

Dans notre examen du jeu , nous avons noté que Cyberpunk 2077 sur consoles était criblé de bugs et fonctionnait plutôt mal sur PlayStation 4 et Xbox One. Remarque: Dans notre expérience sur la PS4 Pro , nous avons trouvé quelques problèmes et, en fait, nous apprécions vraiment le jeu et son concept.) Cest, cependant, une meilleure expérience sur les consoles de nouvelle génération. Plus important encore, il y a un jeu incroyable qui se cache derrière tout.

Nous sommes donc convaincus quaprès quelques correctifs majeurs, ce pourrait être le jeu que tout le monde espérait, même sur Xbox Series X / S et PS5.

Dans la vidéo de cinq minutes de CD Projekt Red, Iwinski a expliqué que «malgré de bonnes critiques sur PC, la version console de Cyberpunk 2077 ne répondait pas à la norme de qualité que nous voulions quelle respecte. Moi et toute léquipe de direction sommes profondément désolés pour cela. Iwinski a mentionné que les développeurs avaient sous-estimé le travail requis, et il a également discuté des difficultés liées au travail à domicile pendant COVID.

«Nous pensions vraiment que nous allions livrer dans les derniers jours», a-t-il déclaré.

Sur le site Web de CD Projekt Red , le studio a noté que ses développeurs voulaient "rendre le jeu épique sur PC" et ont essayé de lajuster aux consoles. "Les choses ne semblaient pas très difficiles au début, alors que nous connaissions le déficit matériel, finalement, le temps a prouvé que nous sous-estimions la tâche".

Pour plus de détails sur les progrès réalisés dans le développement ultérieur de Cyberpunk 2077, y compris des informations sur les mises à jour et les améliorations, les DLC gratuits, etc., veuillez visiter https://t.co/vfY3xxCM1G pic.twitter.com/6U28q8pcVH - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 13 janvier 2021

CD Projekt Red a également déclaré quil était «déterminé à corriger les bugs et les plantages et quil continuera à travailler et à améliorer le jeu via les futures mises à jour pour sassurer que vous appréciez le jeu quelle que soit la plate-forme.» Mais le DLC gratuit du jeu, prévoyait de le publier. cette année, n’est plus une priorité pour le moment. "Nous publierons ensuite des DLC gratuits - nous en aurons plus à dire dans les mois à venir."

Il travaille également avec Sony pour ramener Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Sony avait retiré le jeu et offert des remboursements après des plaintes.

Écrit par Maggie Tillman.