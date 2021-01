PUBG Mobile 1.2 ajoute un gameplay Runic Power pour le plaisir des runes en jeu

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile 1.2 est en cours de déploiement, apportant un nouvel élément de gameplay. Appelé Runic Power, il y aura des éléments magiques dans le jeu pour vous aider à faire basculer la bataille à votre avantage.

Runic Power sera disponible sur la carte Erangel. Vous pourrez choisir votre puissance runique sur Spawn Island avec loption Flame, Arctic ou Wind et cela vous permettra dintégrer cette rune dans le jeu.

Ces runes vous donneront deux compétences dans le jeu - la première sera un objet et la seconde sera une compétence.

Flame Rune: invoque une roue de feu pour endommager vos ennemis.

Rune arctique: invoquez un mur de glace 3x3 pour vous protéger en plein combat.

Wind Rune: invoque un bouclier de vent qui réduira les dégâts de balle de votre ennemi.

En plus de cela, les runes donnent accès à des compétences, vous aurez donc des munitions brûlantes, des munitions gelées et une vitesse et des recharges accrues respectivement à partir de chacune des runes.

Chacune de ces actions nécessite de lénergie runique et vous pourrez collecter de lénergie runique autour de la carte pendant que vous jouez. Le mode de jeu Runic Power sera disponible jusquau 7 mars.

Ce nest pas la seule amélioration. Il y a une nouvelle arme et cest le classique FAMAS français. Il sagit dun fusil dassaut de type bullpup et a la cadence de tir la plus rapide de tous les jeux, cest donc une excellente arme à courte portée. Il ne sera disponible que sur Livik.

Il y a de gros correctifs et améliorations dans le jeu, y compris une amélioration de la gestion de lalimentation pour arrêter la surchauffe des meilleurs iPhones, tandis que les joueurs Android peuvent télécharger des packs de ressources en arrière-plan pour que vous nayez pas à tout faire en même temps.

La nouvelle saison débutera le 19 janvier et il y aura un nouvel événement Power Armor dans EvoGround, parallèlement à un nouveau chapitre dans Metro Royale.

La nouvelle mise à jour pour PUBG Mobile est disponible au téléchargement maintenant.

Écrit par Chris Hall.