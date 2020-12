Metro 2033 est disponible gratuitement aujourdhui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Décembre est la saison des dons et Epic Games entre dans lesprit des choses avec un certain nombre de jeux gratuits disponibles pour les joueurs sur PC. Il semble que ce mois-ci, la société sert vraiment les friandises. Hier, nous avons eu Alien Isolation, aujourdhui cest la version redux Metro 2033 .

Bien que ce ne soit pas le dernier jeu de la série Metro, cest toujours un jeu fantastique avec beaucoup de plaisir à avoir. Le jeu est vaguement basé sur le roman du même nom de Dmitry Glukhovsky, situé dans un monde post-apocalyptique avec des bêtes mutantes, des expériences psychologiques et des environnements difficiles pour survivre.

Nous avons vraiment apprécié Metro 2033 lorsque nous y avons joué pour la première fois et la version Redux a vu le jeu être glorieusement reconstruit avec un moteur de jeu plus récent, lui donnant une refonte avec des visuels plus modernes pour 2014. Habituellement au prix de 14,99 £, Metro Redux 2033 est une bonne affaire mais gratuitement, cest encore plus une bonne affaire.

Cest un jeu passionnant et une expérience merveilleusement atmosphérique qui nest vraiment présente que dans les autres jeux de la série. Mais si vous lappréciez suffisamment, vous pouvez toujours acheter Metro Exodus pour continuer à vous amuser.

Écrit par Adrian Willings.