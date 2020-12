Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Game, un magasin de jeux vidéo au Royaume-Uni, sest lancé dans la vente de parfums. Pas vraiment. Ce nest pas du poisson davril, cest juste un peu de joie festive pour la fin de 2020.

Les deux parfums - intitulés Call of Beauty et Eau De Plumber - font référence avec effronterie au jeu de tir à la première personne préféré de tous, Call of Duty, et à un certain plombier moustachu (dont nous soupçonnons quune grande entreprise de jeux vidéo japonaise ne serait pas plus heureuse).

Call of Beauty est présenté dans un flacon en verre en forme de grenade avec un parfum de couleur rose à lintérieur. La description ironique se lit comme suit: "combinant les sous-tons du napalm, avec des tons aigus et rebondissants de pastèque et de cigares, Call of Beauty peut être décrit comme" si puissant que vos narines agiteront des drapeaux blancs "."

Eau De Plumber, quant à elle, est embouteillée avec un bouchon - pas un bouchon tournant, mais un véritable bouchon rouge semblable à Mario - et décrit comme un "parfum dinspiration italienne [qui] présente des notes terreuses profondes de crapaud, équilibrées avec notes aiguës de pêche et de marguerite, et tons moyens de terres herbeuses. "

Le problème est que ces parfums en édition limitée se sont vendus en ligne, après avoir été mis en vente à 19,99 £ chacun le 8 décembre. Trop tard pour mettre la main dessus? La seule suggestion du jeu est que vous pourrez peut-être en acheter un en magasin. Bonne chance pour en retrouver un. Peut-être utiliser ton nez, hein ...

Écrit par Mike Lowe.