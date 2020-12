Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 est de loin le plus gros jeu de la saison des fêtes. CD Projekt Red a révélé que huit millions de précommandes avaient été vendues, sans parler de nouvelles copies achetées le premier jour, le plaçant parmi les goûts de GTA V et The Last of Us Part II comme lun des plus gros jeux de ces derniers temps.

Il existe de nombreux rapports selon lesquels le jeu présente une litanie de bugs et de problèmes, en particulier sur les consoles de base PlayStation 4 et Xbox One, mais on ne peut nier à quel point le jeu est énorme en termes de portée et déchelle. En effet, cela peut être un peu impressionnant lorsque vous mettez les pieds pour la première fois à Night City.

Cest pourquoi nous avons rassemblé quelques conseils et astuces pratiques pour les débutants, pour vous aider à démarrer avec Cyberpunk 2077 .

Avant même de jouer au jeu, vous pouvez modifier les paramètres graphiques - au moins sur PC et Xbox Series X.

La version PC dispose dune vaste gamme de curseurs différents pour vous aider à obtenir les meilleures performances visuelles pour vos spécifications. Cependant, la plupart des consoles noffrent rien de plus que des ajustements mineurs sur des choses comme le «grain de film» et la luminosité HDR pour votre téléviseur spécifique.

Les propriétaires de Xbox Series X bénéficient cependant dune option supplémentaire. Vous pouvez choisir de prioriser les performances ou la qualité dans les paramètres. Les performances offrent 60 ips avec des résolutions inférieures, tandis que la qualité favorise la résolution par rapport aux fréquences dimages.

Étrangement, ce nest pas une option sur aucune autre console - y compris PS5 et Xbox Series S.

Pour basculer entre les modes de la série X, soit ouvrez les paramètres sur lécran daccueil lorsque vous chargez le jeu pour la première fois, cliquez sur Graphiques dans la barre supérieure et vous verrez une option pour passer dun mode à lautre. Vous pouvez également ouvrir le menu principal en appuyant sur le bouton Afficher sur votre manette sans fil Xbox, puis vous pouvez accéder aux paramètres de la même manière.

Lun des problèmes majeurs rencontrés par les joueurs sur PS4 ou Xbox One est que les textures mettent parfois du temps à apparaître dans une scène.

Malheureusement, jusquà ce que cela soit corrigé par CD Projekt Red, il ny a aucun moyen de résoudre ce problème sur les consoles de la génération actuelle, car on pense que cela est au moins en partie causé par la lenteur des taux de lecture des disques durs physiques (même externes).

Si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X / S, vous pouvez contourner ce problème en installant le jeu sur votre SSD interne (ou carte dextension ), même sil fonctionne encore techniquement en rétrocompatibilité pour chacun.

Sur PS5, vous devrez peut-être désactiver loption dans les paramètres de stockage de la console qui installe automatiquement les jeux PS4 sur un lecteur externe - ou déplacer votre installation actuelle sur le lecteur interne à la place.

Comme nous, vous pourriez avoir envie de désactiver les sous-titres pour obtenir une expérience plus immersive - cest un jeu de rôle après tout. Cependant, si vous voulez vous assurer de bien comprendre tout ce qui est dit dans le jeu, vous pouvez activer le mode sous-titres "cinématique" dans les paramètres Son. Cela traduira tout dialogue en segments importants de lhistoire afin que vous sachiez toujours ce que les gens disent lorsquils parlent une autre langue.

Cela peut également être fait pendant les segments dhistoire où cela est important, en vous dirigeant vers lécran du menu principal et les paramètres au moment où quelquun commence à prononcer quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous manquerez la traduction de cette ligne spécifique, mais le reste apparaîtra alors à lécran sous forme de texte.

Avant le début du jeu, vous devrez créer votre personnage et lun des choix proposés est votre chemin de vie. Vous avez le choix entre Nomad, Streetkid ou Corpo, chacun offrant un scénario / mission différent pour vous faire entrer dans le jeu.

Nomad, par exemple, vous commence à lextérieur de Night City, dans les Badlands. Corpo vous lance en tant quemployé de Araska Corporation. Alors que, Streetkid vous commence comme un petit criminel qui se fait une vie à partir de lagitation.

Le prologue douverture dure de 20 à 25 minutes, lorsque les trois convergent et que lhistoire décolle de la même manière. Les missions principales seront alors identiques, bien que les quêtes secondaires puissent différer en fonction du chemin de vie choisi. Vous aurez également des options de dialogue légèrement différentes en fonction de votre chemin, ce qui pourrait vous aider à terminer certaines missions principales de manière alternative.

En dehors de cela, la majorité de votre expérience de jeu sera la même.

Lorsque vous gagnez un nouveau niveau, vous recevez également des points dattribut et davantage. Cependant, il nest pas immédiatement clair comment les utiliser, alors jespère que cela vous aidera.

Les points dattribut améliorent vos statistiques clés et peuvent être dépensés pour chacun de vos principaux attributs - Corps, Réflexes, Capacité technique, Intelligence et Cool. Survolez celui que vous souhaitez augmenter et maintenez le bouton «X» (ou «carré» sur PlayStation).

Plus vague est la façon dajouter vos points davantage. Vous devez à nouveau survoler lun de vos attributs, mais cette fois, appuyez sur "A" (ou "X" sur PlayStation). Cela affichera tous les avantages disponibles pour ce type dattribut. Choisissez-en un et maintenez "X" / "carré" dessus pour attribuer le point. Certains avantages peuvent être cumulés pour augmenter leur effet.

Vous pouvez changer vos vêtements en appuyant sur le bouton Menu sur une manette Xbox ou sur le bouton Options sur PlayStation, puis en vous dirigeant vers votre inventaire.

Vous verrez votre personnage au milieu et les options de vêtements sur le côté droit. Sélectionnez lun des différents emplacements de vêtements et cela vous donnera le choix entre lun des vêtements que vous portez (c.-à-d. Achetés ou ramassés pendant votre voyage).

Il y aura des vêtements alternatifs dans votre appartement. Il vous suffit de les ramasser tous dans votre armoire près de la porte et de les mettre en suivant les étapes décrites ci-dessus.

Vous ne pouvez pas acheter une voiture avant davoir atteint un certain point dans les missions principales - environ quatre heures si vous la jouez comme nous.

Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement entrer dans une salle dexposition et choisir un véhicule, vous devez attendre quon vous en propose un par SMS. Vous pouvez ensuite suivre cette «mission» pour vous rendre sur place pour lacheter.

Alternativement, vous pouvez gagner des voitures et des motos dans dautres missions, ou voler un style Grand Theft Auto. Vous aurez cependant besoin dattributs spécifiques pour ce faire.

Vous savez plus que probablement que Keanu Reeves joue Johnny Silverhand, une ex-rock star qui finit par être liée à vous sous une forme virtuelle. Cependant, vous avez besoin dun peu de patience avant de pouvoir le voir pour la première fois car ge napparaît quaprès The Heist - une mission de campagne massive qui met effectivement fin à tout le prologue du jeu.

Certains dentre vous pourraient se demander comment ranger une arme dans le jeu - après tout, vous ne voulez pas agiter une arme sur le visage des gens tout le temps.

Cest en fait assez simple, appuyez simplement deux fois sur le bouton "Y" sur une manette Xbox, ou "triangle" sur PlayStation.

Notre dernier conseil pour le moment est de vous assurer de sauvegarder votre partie régulièrement. Ceci est essentiel dans tous les principaux RPG et encore plus pour Cyberpunk 2077 car il y a plusieurs fins dans le jeu et, à moins que vous ne souhaitiez recommencer à chaque fois, vous pouvez en voir plusieurs en revenant aux sauvegardes précédentes.

De plus, nous avons constaté que certaines missions impliquant des combats vous renvoyaient à un point de contrôle très précoce si vous mourez, même avant certaines des sections de combat que vous avez déjà terminées. Nous vous conseillons donc de sauvegarder à chaque point dune mission où vous avez passé une zone de combat difficile et peu avant la suivante.

Pour ce faire, dirigez-vous simplement vers lécran du menu et appuyez sur "Y" / "triangle" pour enregistrer rapidement. Ou cliquez sur loption Enregistrer la partie et faites-le manuellement.

Nous ajouterons dautres trucs et astuces au fur et à mesure que nous en saurons plus. Espérons que ces éléments ci-dessus vous aideront à naviguer dans Night City pour le moment.

Écrit par Rik Henderson.