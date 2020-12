Parmi nous, une nouvelle carte, The Airship, au début de 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parmi nous a été lun des succès absolus de 2020, devenant extrêmement populaire et aidant les gens à trouver un moyen vraiment décontracté de passer du temps avec leurs amis à distance pendant les périodes difficiles sur le front de la socialisation.

Bien que la carte originale du vaisseau spatial soit la plus emblématique, il existe dautres options lorsque les choses commencent à devenir un peu trop familières, et le développeur Innersloth tient à ajouter plus au jeu au fil du temps.

Cet engagement porte bientôt ses fruits, après lannonce dune nouvelle carte à venir début 2021 - The Airship.

️ THE AIRSHIP - Une nouvelle carte à venir début 2021 ️



Préparez-vous, coéquipiers. Cette prochaine carte (gratuite!) Comprendra:

toutes les nouvelles tâches

votre choix de la pièce dans laquelle commencer

échelles?!

et plus?



Mais noubliez pas ces imposteurs qui se cachent ... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY - Parmi nous (@AmongUsGame) 11 décembre 2020

Cela ressemble à une autre carte vraiment amusante et caricaturale, installée à bord dun dirigeable steampunk avec de nombreuses nouvelles astuces auxquelles shabituer, y compris des plates-formes mobiles, des échelles et de nouveaux environnements. Cest sûr dêtre un excellent moyen de donner une nouvelle vie à vos sessions parmi nous, tout en étant capable de choisir dans quelle pièce commencer ajoute une autre couche de complexité et de duplicité potentielle.

Nous navons pas encore de date de sortie exacte, et avec Innersloth ne comprenant actuellement que quatre développeurs, il peut être pardonné davoir mis un peu de temps à apparaître. Nous garderons un œil sur les éclaircissements à ce sujet.

Écrit par Max Freeman-Mills.