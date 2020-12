Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - 2020 a été une année étrange et avec plus de gens coincés à la maison, beaucoup se sont tournés vers les jeux. En conséquence, les jeux vidéo et les eSports ont prospéré. À tel point que selon The Independent Game Developers Association , cette année a représenté la croissance la plus rapide de lindustrie britannique des jeux.

Cette année, Getty Images est également devenu le photographe eSport dédié pour les championnats Gran Turismo certifiés FIA. Cela signifie que les photographes professionnels se tournent vers la capture dimages fantastiques dans le jeu.

Clive Rose est lun de ces photographes. Un homme qui a voyagé avec les championnats du monde de F1 et qui a pris des photos réelles de sport automobile pour Getty Images depuis 2003. Maintenant, Clive a tourné ses talents vers la photographie en jeu et ce sont quelques-uns des résultats, avec les mots du photographe lui-même.

Supercars australiens

Les images capturées par les professionnels montrent un large éventail de vues impressionnantes vues lors des différents événements eSports. Ici, Clive montre un cliché de la série Australian Supercars:

"La série Australian Supercars passe aux événements en ligne à la suite de larrêt de Covid-19. La superstar kiwi Scott McLaughlin a dominé les premiers tours du championnat avec son compatriote Kiwi Shane van Gisbergen en sortant vainqueur."

Moments qui se droulent des vnements malheureux

La course virtuelle signifie beaucoup moins de danger pour les personnes impliquées:

"Le pilote de F1 Lando Norris arrive pour faire le tour du pilote dIndycar Simon Pagenaud dans les dernières étapes de lIndy 500 virtuel. Les deux se heurteraient quelques secondes plus tard avec Pagenaud disant quil navait pas vu lapproche de Norris mettant ainsi fin aux chances de victoire des jeunes dollars. et ce qui aurait été un énorme bouleversement. Le crash annulant cette possibilité potentielle… "

Champion du monde Gran Turismo en titre et sa Subaru

Les visuels du jeu donnent souvent de très beaux clichés sous de superbes angles. Il y a aussi souvent une histoire intéressante derrière chacun deux.

<< Le champion du monde en titre de Gran Turismo Mikail Hizal à travers son chapeau de retour dans le ring pour les premières manches du Championnat du Monde de Gran Turismo de la FIA pilotant sa bien-aimée Subaru. il en a fait juste assez pour se qualifier pour une place en finale mondiale. "

TAG Huer Porsche Supercoupe

"Sebastian Job de léquipe Red Bull Esports a mené une charge cohérente vers le titre lors de la TAG Huer Porsche Supercup en 2020, vu ici alors que ses aspirations au titre ont décollé lors des premiers échanges."

Le circuit de Philip Island

La collection de photos Getty Images de ces compétitions eSports couvre toutes sortes de lieux de course et y compris de beaux sports comme celui-ci:

"Shane van Gisbergen pilotant le Red Bull Holden a prouvé ses compétences en course sim pour ajouter à ses compétences du monde réel en chargeant toute la saison dans la série australienne Supercars ES. Vu ici en train de naviguer sur le charmant circuit de Philip Island."

La srie W

On voit aussi des femmes déchirer les pistes virtuelles:

"Les femmes uniquement W Series ont rejoint la révolution et ont pris les plates-formes de simulation en 2020 à la place de leur série du monde réel. La Néerlandaise Beitske Visser, le talent exceptionnel du peloton, remporte le titre avec quelques courses à perdre."

Valerio Gallo domine la piste

"Une nouvelle aube dans lère de Gran Turismo alors que lItalien Valerio Gallo domine le championnat dEurope en ligne FIA Gran Turismo 2020, obtenant ainsi une place pour la finale régionale."

Le croisement de Suzuka

"La fantastique capacité de Sim Racing à permettre un accès illimité à la photographie permet de prendre de nouveaux angles à danciens endroits. Ici, les concurrents de la série W naviguent dans la section transversale unique de Suzuka."

Cody Nikola Latkowski

"Cody Nikola Latkowski, dAustralie, tente dexpier sa courte défaite lors du FIA Gran Turismo World Tour Rd.1 au début de lannée avant la fermeture mondiale. Vu ici en action dans les rues de Tokyo pendant le championnat en ligne. Cody irait pour assurer sa place et saligner pour son prochain tir à la couronne GT en décembre 2020. "

Baptiste Beauvois

"Le chargeur européen de Gran Turismo, Baptiste Beauvois, de France, chargeant sa voiture Mercedes Groupe B autour de Monza lors des éliminatoires FIA Gran Turismo Regional."

Coucher de soleil sur Monza

"Alors que nous nous dirigeons vers la fin de lannée, le Championnat du Monde FIA Gran Turismo passe ses dernières étapes de qualification avec une belle lumière automnale à Monza. Voitures du Groupe B et un coucher de soleil, quest-ce quil ne faut pas aimer?!"

Des lecteurs uniques

"Les participants ont lopportunité dessayer des disques uniques dans des endroits incroyables du monde virtuel. Plongez-vous et voyez ce que vous avez envie…."

Écrit par Adrian Willings.