Le Mandalorien sera la vedette de la nouvelle saison Fortnite

(Pocket-lint) - La bataille contre Galactus est terminée - le scénario de longue date de Fortnite lié à lunivers Marvel est terminé, du moins pour le moment, avec des joueurs faisant équipe pour vaincre lénorme méchant lors dun événement en direct.

Maintenant, Epic Games a suivi les choses en supprimant sa nouvelle saison de contenu - officiellement surnommée Chapitre 2 Saison 5 - Zero Point.

Cela ressemble un peu plus à un éventail de types de contenu différents, par rapport aux mises à jour plus étroitement thématiques des deux dernières saisons, dont tous ceux qui ne sont pas montés à bord du train Marvel seront sans aucun doute satisfaits.

Il existe une gamme de nouveaux héros à prendre lapparence, des guerriers mythiques aux combattants futuristes, mais étant Fortnite, il y a encore une marque à succès qui fait son entrée dans le jeu.

Les joueurs pourront récupérer des skins de The Mandalorian, la série à succès de Star Wars, les laissant ressembler et sonner comme le chasseur de primes titulaire, avec son petit acolyte, Grogu.

Il y a bien sûr un nouveau laissez-passer de combat à acheter et à compléter, qui donnera accès à de nombreux nouveaux produits cosmétiques, et vous pouvez en savoir plus sur les nouveautés sur le site Web dEpic .

Écrit par Max Freeman-Mills.