Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait huit ans que le dernier jeu vidéo de James Bond est sorti - 007 Legends d Activision. Depuis, nada.

Cest pourquoi nous sommes ravis de lannonce que le développeur Hitman IO Interactive a obtenu les droits et travaille sur une toute nouvelle aventure mettant en vedette Bond, actuellement intitulée Project 007.

Le jeu se concentrera sur lhistoire dorigine de la superspy britannique, les joueurs devant gagner leur statut 00 pour la première fois.

Il sera fait pour tous les "systèmes et plates-formes modernes" - donc PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Switch et Stadia très probablement.

Bien quil ait été annoncé, le processus de développement nen est quà ses débuts, donc on ne sait pas encore quand le projet 007 pourrait apparaître. IO a révélé quil embauchait toujours des «talents» pour aider à faire le jeu.

"Il est vrai que de temps en temps, les stars salignent dans notre industrie", a déclaré le PDG du studio, Hakan Abrak.

"Créer un jeu Bond original est une entreprise monumentale et je crois sincèrement que IO Interactive, en étroite collaboration avec nos partenaires créatifs chez EON et MGM, peut offrir quelque chose dextrêmement spécial à nos joueurs et à nos communautés. Notre équipe passionnée est ravie de laisser libre cours à sa créativité. lunivers emblématique de James Bond et créez le jeu le plus ambitieux de lhistoire de notre studio. "

Nous sommes convaincus quil peut y parvenir aussi, compte tenu de notre amour du redémarrage de Hitman et de sa suite la plus récente. Ils sont très bondés dans leurs niveaux de globe-trotter et les thèmes de lespionnage international.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu tout au long de son développement sur un site dédié à 007.ioi.dk.

Écrit par Rik Henderson.