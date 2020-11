WWE Supercard Saison 7: Top 5 des nouvelles fonctionnalités et modifications clés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WWE Supercard a énormément grandi depuis son introduction pour Android et iOS en 2014. Sa communauté est massive et le jeu lui-même a considérablement changé au cours de toutes ces années.

Nous y jouons nous-mêmes depuis la saison 2 et continuons quotidiennement, alors nous avons sauté sur loccasion davoir un aperçu des changements à venir avec une mise à jour de la saison 7 cette semaine.

Beaucoup dentre eux sont également importants - avec de nouvelles capacités, techniques, niveaux de cartes (bien sûr) et plus encore. Voici donc les grands changements à venir sur WWE Supercard et un bref explicatif du jeu pour les nouveaux arrivants.

WWE Supercard est un jeu de combat de cartes mobiles mettant en vedette les superstars de la lutte dhier et daujourdhui qui figurent dans la programmation hebdomadaire de la WWE: Raw, Smackdown, NXT et NXT UK.

Les joueurs construisent un deck de superstars, hommes et femmes, pour affronter des adversaires IA et PVP dans le ring dans un certain nombre de modes de jeu différents. Les superstars ont chacune un certain nombre de statistiques clés basées sur leurs homologues réels et peuvent être entraînées pour être plus puissantes, avoir de léquipement ajouté, former des équipes détiquettes et plus encore.

Ils sont également disponibles sur plusieurs niveaux, avec de nouveaux niveaux de cartes plus puissantes publiées tout au long de lannée civile - donnant ainsi toujours aux joueurs réguliers des moyens daméliorer leurs decks et de sefforcer constamment davoir la meilleure collection.

Des équipes de joueurs peuvent également être formées - tout comme des clans - pour affronter dautres équipes et gagner de nouvelles cartes. Bien que toutes les cartes puissent également être gagnées dans presque tous les modes de jeu, en les collectant à partir de choix de draft cachés. De temps en temps, une carte du niveau actuel du joueur sera attribuée pour laider à avancer.

Chaque bataille elle-même se déroule un peu comme un jeu plus compliqué de Top Trumps. Les statistiques dune superstar seront comparées à celles de son adversaire et celle avec la valeur la plus élevée lemporte. Il y a beaucoup plus que cela, mais ce sont essentiellement les bases.

WWE Supercard est disponible pour iOS sur l App Store dApple ici , et Android sur Google Play ici . Vous pouvez également le télécharger pour les tablettes Amazon Fire ici .

Passons maintenant aux nouvelles fonctionnalités clés de la saison 7 ...

Comme pour les anciennes mises à jour saisonnières, trois nouveaux niveaux sont introduits avec la saison 7: Bio-Mechanical, Swarm et Behemoth. Ils sont de plus en plus puissants dans cet ordre.

Sans compter les cartes dévénement, qui seront ajoutées plus tard, le niveau Bio-mécanique est composé de 164 cartes initiales, tout comme Swarm, tandis que Behemoth a 152 superstars initiales dans lensemble.

Le jeu réinitialise également le niveau inférieur (qui était Beast dans la saison 6) sur Gothic.

Une nouvelle fonctionnalité supplémentaire - Collections - peut être trouvée dans le catalogue du jeu. Cette année, obtenir un ensemble de cartes spécifiques dans un niveau vous récompensera dune nouvelle carte dans un niveau supérieur. Par exemple, récupérez les versions Swarm de Xavier Woods, The Boogeyman, Shinsuke Nakamura, Edge, Nikki Cross et Naomi et vous pouvez réclamer une carte Behemoth aléatoire.

En plus des statistiques habituelles de puissance, de robustesse, de vitesse, de charisme et de capacité, chaque superstar se voit désormais attribuer une technique en fonction de son style réel. Ces techniques peuvent modifier certains des bonus ou des résultats du prochain match dans lequel la superstar est impliquée.

Cela signifie que même si vous perdez un match (dans nimporte quel mode de jeu), vous pourriez avoir de meilleures chances de gagner le suivant, quel que soit ladversaire.

Par exemple, un bagarreur (comme Roman Reigns ou Kane) pourrait avoir la technique dinversion et avoir 15% de chances de rejouer instantanément une défaite avec une autre statistique.

Notez cependant quune carte pro ne peut avoir quune seule technique et vous pourriez combiner deux cartes avec des techniques distinctes (car elles sont attribuées au hasard en fonction de leurs types de style). Dans ce cas, il vous sera demandé de choisir lequel attribuer.

Les techniques peuvent également être améliorées en jouant des matchs ou échangées par mélange (ce qui coûte des crédits).

Cela ajoute plus de variété au jeu à coup sûr.

Cest facile. Au fil des ans, les cartes sont devenues ridiculement puissantes, chaque niveau ayant augmenté ses statistiques par rapport au dernier. Cela signifie que si le jeu a commencé à lorigine avec des statistiques répertoriées dans les années 100, le dernier niveau de la saison 6 - SummerSlam 20 - pourrait être amélioré et avoir des statistiques de plusieurs millions.

Cela rend beaucoup plus difficile de juger instantanément sil gagnera une bataille contre une carte rivale. Le développeur Cat Daddy tronque donc les statistiques à lavenir - en sassurant que les cartes nont pas plus de quatre numéros par statistique à lécran à la fois.

Cela signifie quune carte qui aurait eu 3 800 000 comme cote de statistiques, sera désormais répertoriée comme 3 800 millions. Ils ne perdent aucune puissance, cela facilite simplement la lecture en un coup dœil. Les statistiques inférieures à un million sont tronquées au 100 000 près.

Un changement majeur dans la manière dont les modes de jeu fonctionnent peut être trouvé dans une nouvelle section PVP sur la page daccueil.

Ici, vous voyez tous les modes de jeu PVP disponibles en même temps: Guerre, Royal Rumble, Womens Royal Rumble, Elimination Chamber et Womens Elimination Chamber. Vous pouvez choisir de jouer à nimporte lequel dentre eux, tant que vous avez un combat disponible. Vous serez récompensé par lélan et les SuperCoins en conséquence (selon le mode de jeu).

Donc, si vous voulez faire un blitz à travers les jeux plus rapidement, vous pouvez choisir dutiliser vos combats dans War, mais vous obtiendrez moins de points délan et de SC que, par exemple, Royal Rumble. Les choix de draft peuvent également varier en fonction du mode que vous choisissez.

En gros, vous navez plus besoin dattendre le cycle de Cat Daddy pour accéder au mode de jeu que vous appréciez le plus.

Une dernière fonctionnalité majeure qui pourrait faire une grande différence dans les matchs est SuperMove.

Pendant un combat, vos cartes alimentent un nouveau compteur dénergie SuperMove. Il continuera à être rempli dans les modes de jeu et les matchs.

Lorsquil est plein, il peut être déclenché lors dun match que vous semblez perdre pour inverser la tendance. Peut-être réduire le nombre de fois que vous devez forcer à arrêter.

Il y aura dautres nouvelles fonctionnalités et modifications que nous navons pas pu voir dans la version de démonstration à laquelle nous avons eu accès. Ceux-ci incluent le nouveau mode événement WarGames, qui ne sera pas disponible avec la mise à jour initiale de la saison 7, mais qui arrivera en décembre 2020.

Cependant, nous pouvons vous dire que cela nécessitera des decks masculins et féminins, avec 16 cartes du dessus dans chacun.

Nous pouvons également vous dire quil y a une nouvelle section Draft Picks sur la page daccueil, vous navez donc pas à jouer un combat juste pour obtenir des choix de draft que vous nauriez peut-être pas pu réclamer (par exemple, vous aviez trop de cartes dans votre deck déjà).

En parlant de cela, les limites de cartes sont identiques à celles de la saison 6: 400 superstars / support, 100 équipements, 100 améliorations.

Un autre grand changement vient avec léchelle des récompenses, bien que cela narrêtait pas de sécraser pour nous (cétait une première construction après tout). Selon Cat Daddy, vous naurez plus à jouer à 15 000 jeux juste pour obtenir une récompense en haut de léchelle.

Et enfin, nous navons pas pu voir une grande partie du magasin final ou comment dépenser les SuperCoins. Mais nous serons heureux de le savoir avec tous les autres joueurs le mercredi 18 novembre 2020 lorsque la saison 7 sera enfin disponible. Nous vous y verrons.

Écrit par Rik Henderson.