Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lemballage PS4 de Cyberpunk 2077 aurait fui, révélant que la copie physique du jeu viendrait sur deux disques Blu-ray et sa taille de fichier finale.

Mais si cela semble inquiétant - en particulier pour ceux qui disposent de peu despace de stockage sur le disque dur ou dun haut débit lent - ce nest pas aussi grave quon le craignait initialement.

Le jeu occuperait 70 Go despace disque dur sur une PS4. Cest beaucoup moins que Red Dead Redemption 2 (105 Go) et GTA 5 (94 Go). Cest aussi moins que The Last of Us Part 2 (78,3 Go).

Et, en ce qui concerne les deux disques, il est probable que lun sera utilisé pour le transfert de données pendant linstallation, avec lautre nécessaire pour jouer au jeu - cest-à-dire. vous naurez pas besoin des deux pour jouer au jeu après son installation. Cest la même chose pour la partie 2 du TLOU, par exemple.

Des photos de laffaire ont été publiées par AltChar, bien que nous ne soyons pas entièrement sûrs de la source du site.

Également énumérés à larrière sont les suivants:

Recueil mondial

Autocollants

Cartes postales

Carte du jeu

Accès au contenu numérique

Cyberpunk 2077 sortira dans le monde entier le 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X / S apparaîtront au début de lannée prochaine.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu lors du prochain stream en ligne Night City Wire de CD Projekt Red cette semaine, à partir de 17h GMT le jeudi 19 novembre.

Écrit par Rik Henderson.