Fortnite sera disponible le jour 1 sur PS5 et Xbox Series X / S

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Surprenant absolument personne, Epic Games a confirmé que son énorme sensation de bataille royale gratuite, Fortnite, sera disponible pour les nouveaux propriétaires de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X ou S dès le premier jour.

Le titre massif était toujours susceptible dêtre un jeu de lancement pour les consoles, compte tenu de son succès massif sur la génération dappareils existante, et Epic a confirmé quil sera présent et correct, avec quelques améliorations bienvenues permises par la nouvelle technologie également. .

La liste des fonctionnalités est légèrement compliquée par la série S moins puissante, mais à partir de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, les deux produits phares, les joueurs obtiendront des visuels 4K à 60 images par seconde, ce qui représente un bond considérable par rapport à ce que les consoles actuelles gèrent.

Les joueurs de la PS5 et de la série X bénéficieront également de nouveaux éléments physiques et visuels dynamiques, ce qui donnera plus de détails environnementaux et de réactions à des choses comme les explosions et une meilleure simulation de fumée et de liquide.

La série S nobtiendra pas ces nouveaux éléments physiques et visuels, cependant, et fonctionnera à 60 images par seconde en 1080p, ce qui est un peu plus bas - nous espérions probablement quelle atteindrait la barre des 1440p sur laquelle la série S semble orientée. .

Le contrôleur DualSense de la PS5, dont on parle beaucoup, recevra également des haptiques spécialement conçues pour que les joueurs puissent profiter de manière immersive tout en jouant, ce qui est agréable à entendre. Enfin, les joueurs PS5 pourront également utiliser la nouvelle interface utilisateur de la console pour sélectionner leur mode préféré directement dans le menu daccueil de la PS5, réduisant ainsi le temps perdu dans les menus.

Le jeu en écran partagé, quant à lui, fonctionnera désormais à 60 images par seconde sur toutes les consoles de nouvelle génération, un autre changement bienvenu. Les correspondances se chargeront également plus rapidement, étant donné que des SSD sont présents dans toutes les nouvelles boîtes.

Écrit par Max Freeman-Mills.