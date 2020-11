Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait pas mal de temps depuis lannonce de Playdate , une nouvelle console de jeux portable qui met davantage laccent sur la créativité et la bizarrerie que sur la fidélité graphique.

Le dévoilement a fait sensation dans un monde où les consoles et les téléphones de jeu commencent à se sentir plus quun peu homogènes, se présentant comme un petit carré jaune avec quelques boutons, une manivelle visible et un écran noir et blanc basse résolution.

Il accueillera une gamme évolutive dexpériences indépendantes courtes et uniques, tirant parti de son système de contrôle unique pour créer de nouveaux moments de plaisir au cours des saisons de contenu auxquelles les utilisateurs sabonneront, et de nombreux fans enthousiastes attendent avec impatience de lessayer. en dehors.

Maintenant, après un peu de silence radio et des retards compréhensibles pendant que 2020 samusait avec nous tous, Playdate a publié une mise à jour bienvenue pour confirmer quil devrait commencer à prendre et à expédier les commandes de la console au début de 2021.

Il y a beaucoup dautres détails juteux dans la mise à jour, y compris des informations sur la façon dont les unités seront emballées, combien il y en aura dans la première vague (20000) et à quelles nouvelles nous pouvons nous attendre entre maintenant et le lancement, ce qui devrait inclure des détails sur les jeux avec lesquels lappareil sera livré et une vidéo de celui-ci en action.

Jusque-là, cependant, nous attendons toujours avec impatience de voir quel genre de petits détails amusants les développeurs proposeront pour cette perspective indéniablement unique.

Écrit par Max Freeman-Mills.