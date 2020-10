Le concept Atari Hotels ressemble au Cyberpunk 2077 dans la vraie vie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Annoncé pour la première fois en janvier 2020, nous savions déjà quAtari - en partenariat avec GSD Group - se lancait dans le jeu de lhôtellerie , dans lintention de proposer des expériences inspirées du jeu dans son futur hébergement prévu.

Mais neuf mois plus tard, ces nouvelles images conceptuelles des hôtels Atari sont tellement hors de ce monde quelles ressemblent davantage au paysage hyper-coloré de Cyberpunk 2077 est en passe de devenir une réalité.

La raison en est que Gensler - une firme darchitecture, de conception et de planification de premier plan - est derrière le concept. La vision de la société est aussi nouvelle génération que les nouvelles Xbox Series X et PlayStation 5 - bien quelles soient basées sur le classique Atari des années 80 - et vise «le joueur en chacun de nous».

Alors, que pouvez-vous attendre des hôtels Atari? Cette future réalité, dont le lancement est prévu aux États-Unis, comprendra "des sites de jeux rétro et desports, des divertissements immersifs, des programmes de réalité mixte et des studios numériques", selon le site officiel des hôtels Atari . De plus, mais bien sûr, un endroit pour dormir - dans des «chambres stylisées inspirées de grandes histoires de science-fiction», rien de moins.

Au moment où Atari Hotels sera une réalité, nous pourrions tous occuper de toute façon un monde plus Cyberpunk 2077, donc ces images conceptuelles peuvent sembler être la nouvelle norme. Mais quelle vision stupéfiante cest en effet - et certainement mieux quun hôtel Pong ou Centipede, hein?

Écrit par Mike Lowe.