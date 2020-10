La dernière mini console rétro est… Pong

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lengouement pour les mini-consoles rétro na pas disparu, mais il y a lieu de penser quil sest un peu calmé, ne serait-ce que parce que la plupart des anciennes consoles majeures ont maintenant été recréées sous forme de micro.

Atari entre dans la brèche, cependant, pour garder les roues en rotation, en lançant une autre mini-console très spécifique qui est un peu plus un tout-en-un. LAtari Mini Pong Jr. est une version minuscule du jeu emblématique.

La console est entièrement portable et possède son propre écran, ressemblant beaucoup à une unité Pong géante de la taille dune table darcade réduite à la taille dun ordinateur de poche. Il dispose de deux molettes de contrôle pour permettre aux joueurs de saffronter.

Lécran LCD adhère visuellement à un terrain assez traditionnel, gardant les choses en noir et blanc et najoutant que quelques petites touches pour faire rebondir les animations et autres.

Tout est alimenté par batterie, sous forme de trois piles AA, ou par câble USB si vous êtes heureux de rester connecté, et vous pourrez bien sûr également jouer contre lIA si vous navez pas dadversaire à portée de main .

Cependant, alors que la console sera apparemment disponible cette saison des fêtes, la variable clé de son prix reste une inconnue. Après tout, une fois que la nouveauté sestompe, cette chose ne jouera littéralement quà Pong.

Écrit par Max Freeman-Mills.