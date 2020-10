XCOM 2 arrive sur iOS le 5 novembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Feral Interactive, le développeur derrière les excellents ports iOS de Company of Heroes et Tropico, propose désormais XCOM 2 sur iPhone et iPad.

Disponible à partir du 5 novembre, la série de stratégies fonctionnera sur les iPhones de liPhone 7 Plus et plus - y compris liPhone SE de deuxième génération - et tous les modèles diPad Pro. Il fonctionnera également sur liPad mini de 5e génération, liPad de 7e génération et les deux derniers iPad Air (y compris le dernier ).

Il faudra 8,5 Go despace de stockage gratuit.

Appelé XCOM 2 Collection, il contiendra tout le contenu de XCOM 2: War of the Chosen, ainsi que les quatre packs DLC qui ont été publiés pour PC et dautres formats. Ce nest pas tout à fait la même chose que le bundle Switch du même nom récemment publié, qui comprend également les missions XCOM 2 dorigine.

Le prix de la collection iOS est de 23,99 £ au Royaume-Uni, 24,99 $ aux États-Unis et 27,99 € aux États-Unis. Cela peut sembler un peu raide pour un jeu mobile, mais il y a beaucoup de contenu. De plus, nous pensons que la nature au tour par tour des combinaisons XCOM joue très bien sur une tablette ou un téléphone, et sa structure de mission étroite est idéale pour de courtes périodes de jeu.

Écrit par Rik Henderson.