Quest-ce que Parmi nous, et comment y jouer ?

(Pocket-lint) - 2020 a été une année pour les folies du jeu, il est juste de le dire. Prenez les lancements explosifs de titres comme Animal Crossing : New Horizons , Call of Duty : Warzone et Fall Guys : Ultimate Knockout , pour nen nommer que quelques-uns. Ce nétait pas limité par le genre, mais plutôt par le facteur amusant.

Lun des plus gros succès de cette série de succès était le plus petit et le plus modeste à ce jour, cependant - en fait, ce nétait même pas un jeu nouvellement lancé. Parmi nous était sorti depuis un bon moment, et parfois tombait à presque aucun joueur du tout. En 2020, cependant, il a été redécouvert et son gameplay social est devenu un énorme succès, suscitant des imitateurs et beaucoup dintérêt. Si vous voulez en savoir plus sur ce quest réellement le jeu et comment y jouer vous-même, lisez la suite.

Parmi nous est un jeu de duperie de style festif qui est en fait extrêmement simple, cest pourquoi il fonctionne si bien. Chaque joueur joue le rôle dun astronaute de dessin animé à bord dun navire qui a besoin de réparations assez urgentes. Le pool de joueurs a une longue liste de tâches quils doivent accomplir au cours dune série de tours courts et chronométrés.

La torsion, cependant, est quun ou plusieurs des joueurs sont en fait des imposteurs, des extraterrestres secrètement meurtriers prenant lapparence dun membre déquipage. Leur objectif est de se fondre dans lactivité et laccomplissement des tâches, tout en saisissant toutes les opportunités secrètes pour tuer instantanément les membres de léquipage jusquà ce quil ne reste plus personne.

Léquipage gagne sil accomplit toutes ses tâches sans être assassiné, tandis que les imposteurs gagnent sils tuent dabord tous les membres de léquipage. Cependant, les joueurs ne peuvent communiquer entre eux que par chat vocal entre les tours, ce qui signifie que vous nêtes en contact que pour expliquer pourquoi vous nêtes certainement pas un tueur dextraterrestres secret.

De plus, le point de vue descendant signifie que des points de vue et des perspectives restreints obligent les joueurs à rester ensemble sils veulent vraiment sassurer de ce quils font, ce qui peut également conduire à des circonstances amusantes.

Cest un concept brillant et simple qui procure un plaisir sans fin car chaque tour se déroule différemment et les gens utilisent différentes stratégies pour se tromper et sinduire en erreur, ou pour attraper des extraterrestres alors quils commettent des actions sales.

Parmi nous peut être acheté et téléchargé sur votre PC via Steam , pour un prix extrêmement raisonnable - et en raison des graphismes et de lart super simples du jeu, il fonctionnera sur pratiquement nimporte quelle machine que vous voulez.

Il est également disponible sur les consoles Xbox (et est inclus dans les abonnements Xbox Game Pass Ultimate) et la Nintendo Switch . Il a également été annoncé pour PS4 et PS5, mais nest pas encore sorti.

Cependant, le vrai conseil des pros est le suivant : Among Us est gratuit sur mobile ! Dirigez-vous simplement vers l App Store dApple ou le Google Play Store pour le récupérer pour le prix modique dabsolument rien, et vous pourrez y jouer en entier sans dépenser un centime. De plus, vous constaterez peut-être que jouer sur mobile facilite lorganisation dun accès à un chat Discord ou à un appel de groupe avec des amis qui souhaitent également lessayer, pour une atmosphère conviviale et moins silencieuse.

Le jeu a un peu dhistoire en ce qui concerne les nouveaux genres ou les succès retentissants engendrant immédiatement des imitateurs, il nest donc pas surprenant que cela ait déjà commencé en ce qui concerne Among Us. La première grande version de copie est apparue sous la forme dune carte dans le mode créatif de Fortnite, sournoisement nommée Au milieu de nous.

Il joue exactement avec les mêmes règles que Parmi nous, sauf que le changement évident est que vous êtes sur le terrain avec une perspective à la troisième personne au lieu de la vue de haut en bas de loriginal. Cela change un peu la sensation du jeu et en effet la façon dont vous pourriez être conseillé de jouer de manière stratégique, mais toutes les autres règles sappliquent, et cela ressemble à un moment tout aussi amusant.

Vous pouvez voir tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la carte dans le Tweet ci-dessus, donc si vous avez envie de vous amuser parmi nous dans Fortnite, vous nêtes quà quelques clics de le faire.

Pour linstant, cest limitateur le plus courant, mais nous gardons un œil ouvert - là où lon vient, dautres sont susceptibles de suivre.