(Pocket-lint) - En guise de remerciement au personnel assidu du British National Health Service, les gens formidables de Bossa Studios ont décidé de donner gratuitement Surgeon Simulator 2 aux travailleurs du NHS.

Le jeu permettra aux vrais professionnels de la santé de pratiquer leurs compétences chirurgicales sans risquer de provoquer des accidents potentiellement mortels.

Surgeon Simulator 2 est présenté comme "... le simulateur chirurgical le plus avancé techniquement (mais le moins réaliste) jamais réalisé". Jetez un coup dœil à la bande-annonce et vous vous rendrez vite compte que ce nest pas un simulateur sérieux qui vous permettra daffiner et de maîtriser vos compétences de scalpel, mais plutôt une pause amusante de la réalité.

Ok, donc Surgeon Simulator nest peut-être pas connu pour être le jeu le plus précis du genre simulateur, mais cela ne veut pas dire quil nest pas divertissant. En fait, cela pourrait être le temps darrêt parfait après une dure journée.

Si vous voulez avoir un avant-goût de ce que cest avant de plonger, vous pouvez consulter un vrai médecin qui y joue pour le plaisir visuel de tous. Le Dr Idris Morgan diffuse le jeu sur Twitch et a également une chaîne YouTube à découvrir.

Pour télécharger une copie gratuite du jeu, tout ce dont vous avez besoin est un e-mail NHS légitime et, bien sûr, un PC pour y jouer. Suivez ce lien , remplissez le formulaire et commencez à jouer.

Pour les gens normaux, le jeu est disponible à l achat sur Epic Store .

Écrit par Adrian Willings.