Atari VCS sera enfin bientôt entre les mains des bailleurs de fonds

(Pocket-lint) - La console Atari VCS, très retardée, sera enfin bientôt avec les soutiens dIndiegogo.

Après avoir été annoncée pour la première fois au cours de lété 2017, puis répertoriée en pré-commande sur le site Web de financement participatif en mai 2018, la machine de jeu et de média sera expédiée à ceux qui ont déjà déboursé jusquà 400 $. Lédition Collector exclusive Atari VCS 800 sera parmi les premières à être livrées.

Dautres unités ont été préparées et sont prêtes à être expédiées aux États-Unis pour distribution, affirme léquipe Atari VCS.

LAtari VCS est plus quune console rétro refaite. Bien quil ait accès à des jeux rétro, il sagit également dun lecteur multimédia connecté à part entière, avec des partenariats avec Plex permettant la lecture de films et démissions de télévision.

Il est capable de diffuser jusquà 4K 60fps, tandis que les accords avec GameVolt, Ultra et lacquisition de Wonder par Atari offriront une myriade de téléchargements de jeux et laccès à de nombreux autres via des services de jeux en nuage.

Espérons que lannonce que la production de lAtari VCS est bien engagée signifiera également quil devrait être disponible pour ceux qui ne lont pas soutenu à lorigine.

Un bundle «tout-en-un», comprenant la console, la manette de jeu et le jostick, est toujours disponible en précommande aux États-Unis, au prix de 389,99 $. Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus sur la disponibilité des unités au Royaume-Uni et en Europe.

Écrit par Rik Henderson.