Obtenez gratuitement Watch Dogs 2, Football Manager 2020 et plus

(Pocket-lint) - Epic Games propose régulièrement de superbes offres dans son magasin. Ceux-ci incluent des jeux gratuits que vous pouvez récupérer et conserver sans dépenser un centime.

Pour le moment, la liste des jeux gratuits comprend actuellement Watch Dogs 2 , Football Manager 2020 et Stick It To The Man! Bien quil ne reste plus longtemps pour saisir ces offres car elles sont sur le point de se terminer aujourdhui.

Les offres de jeux ne sarrêtent pas là non plus. Si vous regardez ailleurs dans le magasin, vous constaterez que vous pouvez non seulement saisir gratuitement Rocket League , mais que cela saccompagne également de loffre bonus d un bon gratuit de 10 $ / 10 £ lorsque vous lobtenez.

Téléchargez Rocket League gratuitement sur Epic Games Store et obtenez un coupon Epic de 10 $ dès aujourdhui! https://t.co/m10SUqpTW8 pic.twitter.com/2el37LBiIN - Epic Games Store (@EpicGames) 23 septembre 2020

Les notes se lisent:

"Vous recevrez un coupon Epic pour passer une commande pour Rocket League jusquau 23 octobre 2020 à 11 h 00, heure de lEst. Tous les coupons Epic reçus après avoir passé une commande pour Rocket League expireront le 1er novembre 2020 à 2 h 59, heure de lEst."

Il y a donc beaucoup de temps pour obtenir cette offre, puis vous procurer encore plus de jeux gratuits ou de réductions sur les jeux que vous cherchiez à acheter de toute façon. Cela nous semble être une bonne affaire.

Ces types doffres Epic Games Store ont lieu chaque semaine, avec des jeux gratuits qui tombent chaque semaine pour que vous puissiez les récupérer. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition est lun des prochains jeux à être disponible gratuitement plus tard dans la journée. Et, bien sûr, il y a toujours Fortnite.

Obtenir les jeux est simple. Connectez-vous à votre compte Epic Games et rendez-vous sur la page des jeux gratuits . En cliquant sur chacun des jeux, vous pouvez alors «récupérer» les jeux et les ajouter à votre bibliothèque.

Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours ces jeux une fois la semaine terminée. Votre temps de jeu nest donc pas limité, mais la chance de les obtenir expirera si vous ne le faites pas avant lannonce du prochain lot de jeux.

Écrit par Adrian Willings.