(Pocket-lint) - Les choses ont beaucoup changé depuis le lancement de No Mans Sky. Hello Games na fait aucun effort pour améliorer le jeu avec diverses mises à jour ajoutant tout, du multijoueur à la prise en charge de la réalité virtuelle.

Maintenant, les développeurs taquinent encore plus avec lannonce dune nouvelle mise à jour appelée Origins qui arrive cette semaine. Bien que très peu de choses aient encore été révélées, le fondateur de Hello Games, Sean Murray, a déclaré que la nouvelle mise à jour "est le début de quelque chose de nouveau".

2020 est peut-être un peu une mauvaise année pour la plupart dentre nous, mais cela a été une bonne année pour le jeu, en partie grâce à ces mises à jour précédentes.

Les correctifs récents ont même inclus des fonctionnalités astucieuses comme une combinaison Exo Mech , des cargos générés de manière procédurale , un multijoueur multiplateforme et bien plus encore.

Hello Games en a parlé un peu plus dans un récent article de blog:

"Nous savons quil y a un énorme appétit dans la communauté pour le contenu de No Mans Sky, et léquipe a travaillé nos chaussettes cette année pour livrer dans des circonstances difficiles. Nous avons été silencieux, mais nous sommes toujours à lécoute et nous nous concentrons sur lamélioration du jeu. notre équipe aime et se sent si passionnée. "

La mise à jour dOrigins arrive à un moment donné cette semaine et plus dinformations suivront.

No Mans Sky Origins sort la semaine prochaine



༼ つ _ ༽ つhttps://t.co/O6qzdiQe3g pic.twitter.com/8WpFsoEhg7 - Sean Murray (@NoMansSky) 18 septembre 2020

Écrit par Adrian Willings.