(Pocket-lint) - Le Crysis original a été conçu pour être tellement tourné vers lavenir que le matériel de jeu à lépoque ne pouvait pas gérer les paramètres maximum. Il semble que Crysis Remastered ait le même objectif.

Crysis Remastered est lancé aujourdhui et ce jeu reprend le jeu original de 2007 et lui donne une cure de jouvence avec une accélération matérielle, un traçage de rayons et des graphismes époustouflants.

On dit même que le nouveau jeu fonctionne avec une résolution allant jusquà 8K si votre machine peut le gérer et cest le hic, car vous pourriez ne pas avoir le pouvoir, du moins pas en mode `` Peut-il exécuter Crysis de toute façon.

Cest vrai, Crytek a conçu un mode spécifiquement pour le mème - pour pousser votre machine de jeu à sa limite absolue. Dans ce mode, tout est réglé sur ultra avec un système détruisant les distances de tirage, aucun changement de LoD et plus encore.

La publication daujourdhui est dédiée à notre communauté PC!



Nous voulons vous montrer, pour la toute première fois, une capture décran en jeu utilisant le nouveau "Can it Run Crysis?" Le mode graphique, qui est conçu pour exiger le moindre élément de votre matériel avec des paramètres illimités - exclusivement sur PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe - Crysis (@Crysis) 6 septembre 2020

Lorsquil en a parlé à PC Gamer, le chef de projet de Crysis Remastered, Steffen Halbig, a déclaré que "... En 4k, il ny a pas de carte qui puisse lexécuter en mode Can it Run Crysis à 30 FPS."

LinusTech Tips a déjà testé cela avec le Nvidia RTX 3080:

Bien que ces tests montrent quil est possible dobtenir 30 images par seconde tout en jouant en 4K, ce nest toujours pas une expérience parfaitement fluide. Ce nest cependant pas une mauvaise chose, juste des problèmes de PC Master Race.

