Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a annoncé quune version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt se dirigera à la fois sur PS5 et Xbox Series X, ainsi que sur PC, avec le lancer de rayons et dautres améliorations.

L "édition complète" sera disponible en tant que jeu autonome pour chaque plate-forme, mais, comme le prochain Cyberpunk 2077 , sera également une mise à niveau gratuite pour les propriétaires dune version de génération actuelle respective.

Cela signifie que si vous possédez le jeu sur PS4, vous obtiendrez la mise à niveau PS5 gratuitement. La même chose avec Xbox One à Xbox Series X. Alors que les joueurs PC avec des capacités graphiques appropriées verront leur version mise à jour lorsquelle sera disponible.

Une date de sortie na pas encore été révélée car le jeu amélioré est toujours en développement: "La prochaine génération de The Witcher 3: Wild Hunt pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5 comportera une gamme daméliorations visuelles et techniques, y compris ray traçage et temps de chargement plus rapides - dans le jeu de base, les deux extensions et tout le contenu supplémentaire », a déclaré CD Projekt Red dans un communiqué.

The Witcher 3: Wild Hunt est toujours largement accepté comme lun des meilleurs RPG disponibles sur nimporte quelle machine. Même sil a été publié pour la première fois il y a plus de cinq ans, il résiste toujours bien aujourdhui - comme en témoigne lexcellent port Nintendo Switch sorti lannée dernière.

Écrit par Rik Henderson.