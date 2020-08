Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La querelle en cours entre Epic Games et Apple se poursuit , avec le blocage par Apple des mises à jour et des téléchargements de Fortnite depuis son App Store, ce qui signifie que le nouveau chapitre 2 - Saison 4 ne peut pas être lu sur iPad, iPhone, iPod touch ou Mac.

Ainsi, alors que la saison 4 est sortie hier, jeudi 27 août, avec beaucoup de succès, les utilisateurs iOS ne peuvent pas y jouer sur leurs appareils.

Cependant, il existe un moyen de le jouer sur Mac, que nous expliquons ci-dessous, plus Andoid. Et, bien que la saison 4 ne soit pas disponible, vous pouvez toujours jouer à Fortnite sur votre appareil iOS, même si vous lavez supprimée par le passé. Nous expliquons tout.

Bien que vous ne puissiez plus obtenir Fortnite sur lApp Store macOS (à moins que vous ne layez déjà installé), il existe un moyen de jouer au jeu avec la toute dernière mise à jour préinstallée - via Nvidia GeForce Now .

Le jeu gratuit est disponible sur GeForce Now et la plate-forme de jeu en nuage de Nvidia est disponible sur Mac. De plus, le service propose un abonnement gratuit, vous navez donc pas à payer un centime.

Rendez-vous ici pour télécharger le client macOS GeForce Now. Et ici pour vous inscrire à un abonnement Founders gratuit ou payant - en fonction de vos plans dutilisation.

Une fois installé et inscrit, vous pouvez télécharger Fortnite sur le serveur distant de Nvidia via le client GeForce Now et jouer au jeu sur le cloud. Connectez une PlayStation DualShock 4, une Xbox One ou une autre manette sans fil ou filaire et cest parti.

Bien que vous ne puissiez pas avoir la dernière mise à jour, vous pouvez toujours jouer à Fortnite sur un appareil iOS si vous lavez téléchargée dans le passé, même si vous lavez supprimée depuis.

Si vous lavez déjà installé, vous pouvez continuer à jouer au Chapitre 2 - Saison 3 (v13.40).

Si vous lavez supprimé, vous pouvez télécharger à nouveau le jeu via les étapes pratiques dEpic ci-dessous:

Ouvrez lApp Store

Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur droit

Cliquez sur "Acheter" pour ouvrir la liste des applications que vous avez précédemment téléchargées

Cliquez sur le bouton Cloud ou Télécharger à côté de lapplication Fortnite

Malheureusement, le Battle Pass de la saison 3 est maintenant expiré et certaines fonctionnalités sont affectées, mais vous pouvez jouer à dautres éléments.

Fortnite Season 4 est disponible pour Android via lapplication Epic Games téléchargeable ici , ou via le Samsung Galaxy Store si vous possédez un appareil Samsung.

Vous pouvez trouver des instructions complètes dans notre guide pratique ici: Comment installer Fortnite sur Android .

Comme Epic Games nous la dit dans un communiqué, il nest pas autorisé à rembourser directement le contenu Apple. Cependant, vous pouvez en demander un à Apple lui-même. Voir ici pour les détails .

Fortnite Chapter 2 - Season 4 est également disponible pour jouer sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

Écrit par Rik Henderson.