The Witcher: Monster Slayer est Pokémon Go sous stéroïdes

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a annoncé The Witcher: Monster Hunter, une réalité augmentée pour iOS et Android qui pourrait être décrite comme Pokémon Go pour les adultes.

Basée dans le monde de The Witcher , mais avant la série de jeux existante, lapplication est développée par Spokko - qui fait partie de la famille CD Projekt Red - et vous jettera en tant que sorceleur pour débarrasser le pays des monstres diaboliques.

Vous pouvez explorer votre environnement tout en suivant, en étudiant et en combattant des monstres. Lheure de la journée et les conditions météorologiques réelles seront des facteurs à la fois pour la découverte et les batailles, et il existe plusieurs accessoires en jeu que vous pourrez utiliser pour vous donner un avantage.

Comme dans les RPG The Witcher pour console et PC, les huiles et les potions peuvent être brassées, tandis que les bombes et les appâts pour monstres peuvent être fabriqués.

Des éléments de jeu de rôle seront également présents Monster Hunter, avec le personnage dun joueur pouvant être amélioré entre les combats.

Le combat sera présenté à la première personne et superposé à un environnement réel. Il y aura des quêtes dhistoire à accomplir et même des hochements de tête vers les événements des autres jeux.

Les dates de lancement des versions iOS et Android nont pas encore été révélées, mais nous en saurons plus "plus tard cette année",

