(Pocket-lint) - La Gamescom est la plus grande convention annuelle de jeux vidéo dAllemagne, mais comme lannée dernière, elle est passée au virtuel uniquement en 2021.

Cela ne signifie pas pour autant quil ny aura pas les grandes annonces de jeux traditionnelles. Il y aura un programme chargé de présentations et de spectacles en ligne incroyables, y compris le désormais traditionnel événement Opening Night Live, organisé par Geoff Keighley des Game Awards.

Voici comment le regarder.

Le spectacle en direct de la soirée douverture de la Gamescom commence à 20h CEST (heure locale de lAllemagne) le mercredi 25 août 2021. Voici les horaires pour votre région :

Côte ouest des États-Unis : 11 h 00 HAP

Côte est des États-Unis : 14 h 00 HAE

Royaume-Uni : 19h00 BST

Europe centrale : 20h CEST

Alternativement, vous devriez pouvoir le regarder sur la chaîne YouTube The Game Awards .

Alternativement, vous devriez pouvoir le regarder sur la chaîne YouTube The Game Awards .

Dans 3 semaines à partir daujourdhui, découvrez les plus grands jeux vidéo à venir de cette fête et ce qui se cache au-delà... @gamescom Opening Night Live



Une vitrine en direct de deux heures



Diffusion et co-diffusion partout

Mercredi 25 août

11 h PT / 14 h HE / 20 h CET pic.twitter.com/h8C12vtvri – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 août 2021

Lévénement Opening Night Live sera une vitrine de deux heures avec une multitude de premières de bandes-annonces de jeux et bien plus encore.

Nous navons pas encore entendu lequel des plus grands jeux et entreprises qui figureront. Cependant, de nombreux indépendants se sont inscrits à la Gamescom, notamment Dinosaur Polo Club avec sa version Switch de Mini Motorways, ainsi que Little Rock Games avec To The Rescue – un simulateur de gestion de refuge pour chiens. Il reversera 20% des bénéfices à une association caritative pour animaux de compagnie.

Nous vous tiendrons au courant de toute autre annonce ou rumeur au fur et à mesure de leur arrivée.

Vous pouvez suivre tout ce qui se passe à la Gamescom 2021 sur sa page daccueil dédiée ici .